Dilluns arriba a Lidl allò que més necessita el teu gos per gaudir de l’estiu: bogeria

Lidl s'ha tornat a avançar amb alguna cosa pensada per a qui comparteix la seva casa amb un gos inquiet i amb caràcter. No és gran, no és car, però canvia completament els seus dies de calor. Aquesta setmana, Lidl aposta per alguna cosa simple que millora l'estiu sense complicar-se la vida ni gastar de més.

Amb Lidl ja no cal inventar-se solucions perquè el gos estigui més tranquil quan el sol apreta. Han trobat una solució discreta, pràctica i pensada per al ritme real de qualsevol mascota. No ocupa lloc, no dona feina i ve amb aquell segell Lidl que barreja preu baix amb idees ben pensades.

Una ajuda senzilla per cuidar el teu gos a l'estiu

A partir de dilluns, Lidl torna a posar a les seves botigues un accessori molt pràctic per a mascotes. Es tracta d'una gandula plegable pensada per a gossos petits o mitjans de fins a 25 quilos. Està dissenyada amb una estructura elevada que afavoreix la ventilació i millora el seu descans.

Les mesures són àmplies: 99 centímetres de llarg per 60 d'ample i 19 d'alçada des del terra. Aquesta distància ajuda a reduir el contacte directe amb superfícies calentes o rugoses. El resultat és un suport ferm i còmode que no genera acumulació de calor.

Un altre dels seus avantatges és que pot utilitzar-se tant dins com fora de casa sense problema. Funciona bé en balcons, terrasses, jardins o salons amb terra dur o fred. La seva versatilitat la converteix en un complement útil durant tota la temporada d'estiu si tens mascota.

Inclou un para-sol desmuntable amb protecció UV50, perfecte per als dies més assolellats de l'estiu. El tendal crea ombra directa sobre l'animal i redueix l'exposició al sol prolongat. Així es combina descans, ventilació i protecció solar en un sol accessori.

Una opció còmoda, plegable i a bon preu

La gandula per a gossos que torna a les botigues Lidl costa 19,99 euros. És un preu assequible per a un accessori que millora el benestar de l'animal de manera visible. No és un producte nou, però cada any torna amb bona acollida per part del públic.

El seu muntatge no requereix eines ni passos complicats, una cosa clau per a qui busca practicitat. S'obre i es plega en segons, cosa que permet guardar-la o transportar-la sense ocupar espai. Això la fa ideal per a llars petites o per portar de viatge.

L'estructura metàl·lica ofereix fermesa i estabilitat quan el gos puja o baixa. La superfície de descans està feta amb polièster reciclat, fàcil de mantenir net i fresc. A més, com que està lleugerament elevada, també ajuda a mantenir allunyats els insectes del terra.

Aquesta gandula Lidl cobreix una necessitat real dels gossos durant els mesos de més calor. Els ofereix un lloc propi, ventilat i confortable on descansar millor. I ho fa amb un disseny funcional, senzill i adaptat a les rutines de qualsevol cuidador.

