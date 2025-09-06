Locura en Bank of America tras confirmar esto a miles de clientes: no darás crédito

Bank of America ha dejado a miles de clientes en Estados Unidos en plena locura de euforia. El banco ha confirmado una medida que apunta directo al bolsillo de su clientela.

Muchas cuentas de cheques ya no tendrán comisiones de mantenimiento. Y en un país donde cada euro (o dólar) cuenta, esto es motivo de aplauso general. La noticia llegó a través de distintas fuentes, y lo que confirma es simple pero potente.

La medida de Bank of America que ha aliviado a muchos clientes

Si tienes una cuenta Advantage SafeBalance Banking o Advantage Plus Banking, ya no tendrás que pagar la clásica comisión mensual de mantenimiento. Siempre y cuando cumplas un requisito sencillo, como recibir una domiciliación (por ejemplo, nómina o prestaciones), o mantener un saldo diario mínimo, o ser menor de 25 años en la cuenta SafeBalance, la comisión desaparece.

La reacción de los clientes no se ha hecho esperar. La euforia es palpable: por fin un beneficio real que afecta su economía mensual de forma directa. En tiempos donde la vida es cada vez más cara, que una gran entidad como Bank of America elimine una comisión recurrente parece casi increíblemente beneficioso.

El significado real de esta medida para los usuarios

En primer lugar, reduce de forma tangible los costes mensuales. Es un gesto claro de que Bank of America se coloca del lado de sus clientes. También refuerza la imagen de un banco que escucha y actúa, no solo anuncia promesas vacías.

En un entorno donde la competencia bancaria crece y los consumidores exigen más transparencia, esta medida supone un paso adelante. Desde el lado del banco, la explicación es clara: buscan mejorar la experiencia del cliente.

Un aliado en la vida financiera de sus clientes

Además de eliminar comisiones, ya ofrecen retiradas gratuitas en miles de cajeros propios y de red Allpoint, no cobran por transferencias entrantes y ofrecen imágenes digitales de cheques sin coste extra. Todo encaja para reforzar que Bank of America quiere ser un aliado en la vida financiera de sus clientes.

Esta medida beneficiosa llega en el mejor momento, el banco aplaza esas comisiones de mantenimiento, siempre que se cumpla un requisito simple. La gente lo celebra. Y Bank of America refuerza su compromiso, con un movimiento que ahora tiene significado real: menos gastos, más alivio.