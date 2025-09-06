Llega a Sam's Club el producto que no puede faltar en tu hogar este otoño y cuesta $13

El otoño es una época en la que queremos que nuestro hogar se sienta acogedor y lleno de detalles que marquen la temporada. Cambiar pequeños elementos de la decoración puede transformar por completo la sensación de tu casa. Los accesorios prácticos y estéticos se vuelven esenciales en esta estación.

Entre las novedades de Sam's Club destaca un artículo que combina estilo y funcionalidad, ideal para recibir a tus invitados con un toque otoñal. Se trata del Member's Mark Harvest Coir Doormat, disponible por solo $12,97. Este felpudo llega con cuatro diseños diferentes que reflejan el espíritu del otoño y está pensado para durar años.

Un producto fácil de mantener y diseñado para durar

Este felpudo de Sam's Club está fabricado con fibras de coir 100% naturales y un respaldo de vinilo resistente, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Su diseño impreso incluye texturas únicas que aportan personalidad y calidez a la entrada de cualquier casa. Entre los modelos se encuentran “Enter if you dare”, “Fall sweet fall”, “Grateful” y “Hello autumn”, permitiendo elegir el que mejor combine con tu decoración.

Además de su estética, el felpudo incluye un respaldo antideslizante que asegura que se mantenga en su lugar. Esto lo convierte en una opción segura para cualquier puerta de entrada, especialmente si está cubierta. No requiere montaje, así que solo basta con colocarlo y empezar a disfrutar de su funcionalidad y estilo desde el primer momento.

La limpieza de este felpudo de Sam's Club es sencilla, lo que lo hace práctico para el día a día. Basta con sacudirlo para eliminar la suciedad y, si se desea, se puede pasar la aspiradora para una limpieza más profunda. Para prolongar su vida útil, se recomienda situarlo en una entrada cubierta y evitar dejarlo en agua estancada durante períodos prolongados.

Su tamaño de 36 pulgadas de largo por 23 de ancho y un grosor de 0,59 pulgadas lo hace lo suficientemente grande para cubrir la entrada y cómodo de usar. Con un peso de 7,26 libras, es manejable y fácil de colocar. Gracias a su combinación de materiales y diseño, este felpudo es una inversión que añade valor estético y funcional a cualquier hogar durante el otoño.

Este artículo de Sam's Club demuestra que los detalles marcan la diferencia en la decoración de temporada. Un felpudo no solo protege el interior de tu hogar del polvo y la suciedad, sino que ofrece una cálida bienvenida a tus invitados. Con su precio accesible y variedad de modelos, el Member's Mark Harvest Coir Doormat se posiciona como un accesorio imprescindible para cualquier casa este otoño.

Con su estilo, resistencia y facilidad de mantenimiento, se convierte en una opción práctica y decorativa. No solo cumple su función de mantener la entrada limpia, sino que también aporta un toque de personalidad y alegría a cualquier hogar. Sin duda, es una de esas compras que combinan estética, utilidad y buen precio.