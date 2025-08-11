Comunicado de última hora de PNC Bank: media América está alerta, jamás hagas esto

PNC Bank acaba de emitir una alerta urgente a todos sus clientes en Estados Unidos. PNC Bank pide máxima prudencia ante cualquier transacción sospechosa.

Las estafas se están incrementando, especialmente mediante correos electrónicos falsos, SMS fraudulentos (smishing) o llamadas telefónicas que simulan ser del banco (vishing). También advierte sobre QR falsos que, al escanearlos, redirigen a webs maliciosas, instalan malware o desvían pagos a cuentas fraudulentas.

Esto debes hacer al detectar una transacción sospechosa: PNC Bank es claro

Primero, revisa siempre tus movimientos bancarios con atención. Si ves un cargo que no reconoces, incluso si es pequeño, no lo ignores: puede ser una prueba para fraudes mayores. Debes contactar a PNC Bank inmediatamente.

Puedes llamar al 1‑866‑HOLA‑PNC (1‑866‑465‑2762) o usar la opción "Disputar una transacción" dentro de la banca en línea, en la sección de “Servicio al cliente”. También PNC recomienda configurar las alertas gratuitas que envían notificaciones por email, texto o push si ocurre alguna actividad extraña.

PNC Bank recalca que tu modo de actuar debe ser rápido y claro: no esperar, no dudar, llamar al banco oficial o reportarlo online. Cuanto antes lo hagas, más efectiva es la intervención del banco para frenar la posible pérdida y recuperar fondos.

¿Cuál es el gesto totalmente prohibido?

PNC Bank advierte específicamente: jamás respondas a mensajes que te piden proporcionar información personal o financiera, ni conviene llamar a un número que haya llegado en un mensaje sospechoso.

Tampoco hagas clic en enlaces de correos o mensajes que supuestamente provengan del banco. No instales nada desde fuentes no verificadas, ni conectes USB desconocidos a tus dispositivos. Todo eso está terminantemente prohibido según la política de seguridad del banco.

PNC Bank jamás solicitará tu contraseña, PIN, número completo de tarjeta o código por texto o correo. Si recibes una petición así, no respondas, no hagas clic y no llames al número del mensaje: ve directamente al sitio oficial del banco y usa datos de contacto verificados.

La solución que propone el banco: toma nota

Para brindar una solución eficaz, PNC Bank ofrece herramientas de protección frente a fraudes. Puedes bloquear tarjetas temporalmente con la función Easy Lock desde la app o la banca en línea si sospechas que alguien las tiene o las ha robado.

También puedes activar la autenticación multifactor, configurar alertas de actividad, y descargar gratis el software antifraude Trusteer Rapport, que detecta y elimina malware que usan los estafadores. Además, el banco sugiere cambiar contraseñas y PINs tras cualquier incidente, y actualizar tus datos de contacto para que puedas recibir alertas sin retraso.