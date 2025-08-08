Mercadona solo tiene este manjar en agosto y los españoles se vuelven locos

Hay productos en Mercadona que no necesitan promoción porque tienen sus propios tiempos. Vienen, arrasan y desaparecen, sin hacer demasiado ruido. Mercadona solo los saca cuando toca, ni antes ni después.

En los pasillos de Mercadona hay cosas que duran menos que un puente en agosto. Este es uno de esos casos que avisan sin palabras. Mercadona lo lanza y ya sabes que no va a estar mucho.

Un clásico del verano que no dura todo el año

Mercadona tiene ya en sus fruterías uno de los productos más esperados del verano, por su sabor, su textura y su carácter claramente estacional. Hablamos de higos frescos, una fruta de producción nacional. Se cultivan principalmente en Alicante al inicio de campaña y más tarde en zonas como Lleida.

Los higos de Mercadona tienen una piel fina, un interior dulce y una textura carnosa que los hace perfectos para comer tal cual o añadir a recetas variadas. Frente a las brevas, que aparecen antes, los higos tienen un color más oscuro y un sabor más concentrado. Además, su tamaño algo menor no les resta intensidad ni posibilidades de uso.

Mercadona trabaja con proveedores locales que aseguran una recolección en el punto justo, sin prisas ni tratamientos agresivos. Eso se nota en el aroma, la frescura y el equilibrio natural de cada pieza. Con una conservación sencilla en frío, es fácil disfrutar de ellos durante los días más calurosos del año.

Se presentan en bandejas de unos 400 gramos, con aproximadamente ocho higos seleccionados. El precio en Mercadona es de 2,36 euros por unidad de venta, una opción asequible para tratarse de fruta de temporada. Lo más recomendable es consumirlos pronto, porque su frescura no aguanta demasiados días.

Dulces, saludables y con mil formas de usarlos

Los higos de Mercadona son perfectos para mezclar con ingredientes salados en ensaladas veraniegas. Combinan bien con quesos como el feta o el de cabra, y también con frutos secos. Unos higos troceados, un puñado de nueces y un aliño suave dan lugar a platos sencillos y sabrosos.

En el terreno salado, los higos de Mercadona también pueden acompañar carnes blancas o incluso recetas con pescado. Son ideales para rellenar pechugas o para dar un toque diferente a un bocadillo. Su textura aguanta bien la cocción breve y no pierden el dulzor al calentarse.

En postres, los higos de Mercadona se prestan a muchas combinaciones fáciles, sin necesidad de complicarse. Van bien con yogur, requesón, mermeladas o incluso solos con un chorrito de miel. También puedes usarlos en bizcochos caseros, tostadas dulces o como topping natural para helados.

Al ser fruta de temporada, no conviene dejarlos pasar si los ves en tienda. Mercadona los ofrece con la garantía de frescura y con el valor añadido del producto local. Además, su presentación es práctica, sin necesidad de pelar ni cocinar: solo lavar, cortar si se desea y disfrutar al momento.

Precios y ofertas actualizados el día 07/08/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios