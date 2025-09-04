Largas filas en Target en Estados Unidos para conseguir esta locura de Halloween

En varias ciudades de Estados Unidos, los clientes mostraron gran interés por un producto de temporada en Target. Lo que comenzó como una visita rutinaria de compras se ha convertido en un tema muy comentado. La expectación se percibe entre quienes buscan artículos de Halloween y otoño.

El motivo de esta agitación es un cesto de Halloween con forma de búho, el C&F Home Owl Handwoven Trick or Treat Candy Basket, que tiene un precio de 39,20 dólares. Su diseño artesanal y colores otoñales lo han convertido en un objeto muy codiciado. Muchos clientes hacen largas colas solo para conseguir uno.

El cesto de búho que todos quieren

El cesto de búho de Target está elaborado a mano, con un entramado detallado que imita la figura del animal. Sus tonos cálidos y otoñales lo hacen ideal para decorar mesas, encimeras o cocinas durante la temporada. Además, cuenta con un resistente armazón de metal que asegura que mantenga su forma incluso después de varios usos.

No se trata solo de un artículo decorativo. Los compradores lo utilizan para guardar caramelos de Halloween, pequeños regalos o incluso como complemento para la decoración de Thanksgiving. Su versatilidad ha sido uno de los factores que más atrae a los consumidores, ya que puede adaptarse a distintas celebraciones sin perder su encanto.

Por si fuera poco, su fabricación con materiales de calidad garantiza que pueda ser reutilizado año tras año. Esto convierte al cesto no solo en un accesorio temporal, sino en una pieza duradera que aporta calidez a cualquier ambiente. Muchas personas consideran que es un regalo perfecto para amigos o familiares que disfrutan de la decoración estacional, ya que combina utilidad y estética en un solo objeto.

El fenómeno en las tiendas Target

La popularidad de este cesto ha generado escenas sorprendentes en las tiendas Target. En algunas localidades, los compradores hacen filas, deseando asegurarse su ejemplar antes de que se agoten. La demanda ha superado todas las expectativas, y empleados de la cadena comentan que se han vendido unidades a un ritmo inusualmente alto.

Además, este fenómeno no solo refleja el interés por la decoración de Halloween, sino por artículos que aportan un toque personal y artesanal al hogar. La mezcla de tradición, diseño y funcionalidad ha hecho que el cesto de búho sea un éxito viral en redes sociales, donde los usuarios comparten fotos de sus compras y decoraciones.

El cesto se ha convertido en un verdadero éxito entre compradores, que hacen largas filas en varias tiendas de Target para asegurarse uno antes de que se agote. La combinación de diseño cuidado, utilidad práctica y el espíritu festivo de la temporada ha convertido a este simple cesto de Halloween en una auténtica locura de ventas.