Verificado: este anuncio de Chase Bank deja sin palabras a media América, alucinante

El último anuncio de Chase Bank en Estados Unidos ha dejado a muchos clientes con la boca abierta. La entidad ha lanzado un mensaje claro con una de sus cuentas más reconocidas y aplaudidas por sus millones de clientes.

La cuenta Chase Total Checking se ha convertido en una de las cuentas más buscadas en todo el país. No es para menos, porque reúne una serie de condiciones que han generado auténtica satisfacción y han colocado a esta oferta en el centro de la conversación financiera.

Chase Bank tiene la cuenta deseada por todos: hazte hoy con ella

Lo que más ha sorprendido es la facilidad con la que cualquier persona puede abrir esta cuenta. El proceso es rápido, flexible y está pensado para que los nuevos clientes no tengan que complicarse.

Solo se necesita seguir unos pasos básicos, aportar la documentación mínima y, en pocos minutos, se puede disponer de una cuenta aplaudida por millones de usuarios. Este detalle, que parece pequeño, refleja un compromiso de Chase Bank con quienes confían en su servicio.

Condiciones para no pagar ni un dólar como tarifa mensual

Pero la sorpresa no se queda solo en la facilidad de apertura. Las condiciones detalladas de la Chase Total Checking son otro punto fuerte que ha generado auténtica euforia en Estados Unidos. Entre ellas destaca la flexibilidad que ofrece para recibir ingresos, pagar facturas, hacer transferencias y gestionar dinero en el día a día.

La cuenta tiene una tarifa mensual de $12, pero si cumple al menos una de las siguientes condiciones cada mes no tendrás que pagar. Recibir depósitos electrónicos de $500 o más, como pagos de nómina o beneficios gubernamentales.​ O bien mantener un saldo diario de $1,500 o un saldo promedio de $5,000 o más en cuentas vinculadas que califican.

Además, permite enlazar fácilmente con aplicaciones móviles, lo que ha elevado el nivel de comodidad y de confianza en la entidad. Los clientes valoran, sobre todo, que no se trata de una cuenta limitada o con trabas escondidas.

Chase Bank se gana la confianza de sus clientes

Chase Bank ha apostado por la transparencia, mostrando desde el principio los detalles y condiciones de uso. Esto ha dado lugar a una mayor sensación de seguridad entre los usuarios, que ven en esta cuenta un producto fiable y sin letra pequeña que pueda decepcionarles más adelante. Esta cuenta de Chase ha sido bien recibida porque transmite la idea de que la entidad quiere acompañar a sus usuarios a largo plazo, y no únicamente captarles de manera puntual.