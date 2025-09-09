Juan Roig toma una importante decisión lejos de Mercadona: su imperio crece aún más

El nombre de Juan Roig siempre se ha asociado a Mercadona. Sin embargo, su actividad inversora no deja de diversificarse. Sin ir más lejos, recientemente, el famoso empresario valenciano ha dado un paso importante que refuerza su posición fuera del ámbito de los supermercados.

Con la mirada puesta en nuevos sectores, Juan Roig ha apostado por el calzado femenino. Lo hace a través de Angels, su sociedad de inversión, que respalda proyectos innovadores y con gran proyección de futuro. Esta nueva decisión refleja su interés por seguir ampliando horizontes y dar apoyo a compañías emergentes.

De Flores y Floreros, la marca que ya cuenta con el respaldo de Juan Roig

La protagonista de la nueva inversión de Juan Roig es De Flores y Floreros, una empresa española fundada por Paloma Moreno. Su objetivo desde el inicio ha sido claro: transformar el concepto del calzado femenino con diseños atrevidos y una fabricación artesanal 100% española. Un enfoque que ha captado la atención de Angels y del propio dueño de Mercadona.

La compañía cerró durante este verano una ronda de financiación clave. Gracias a este impulso, prevé consolidar su presencia en el mercado nacional y acelerar su expansión en el ámbito internacional. Actualmente, cuenta con diez puntos de venta físicos, dos de ellos fuera de España, en Chile y Uruguay.

La estrategia de crecimiento también se apoya en el canal digital. Las ventas online ya suponen la mitad de la facturación total, demostrando la fortaleza del modelo de negocio. Esta cifra refleja un camino de futuro que combina tiendas físicas con un sólido comercio electrónico.

Este es el papel de Juan Roig en el crecimiento de la marca

El paso de esta empresa por Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig, fue determinante. Durante esa etapa, De Flores y Floreros reforzó su estructura interna y optimizó procesos. La experiencia le permitió trazar una hoja de ruta clara hacia la escalabilidad y la internacionalización.

La propia fundadora, Paloma Moreno, ha destacado que Lanzadera fue el trampolín para dar el salto con mayor seguridad. Terminar ese proceso formando parte de la familia de Angels ha sido, según sus palabras, el broche perfecto. Este respaldo aporta estabilidad y confianza de cara a los próximos retos.

En el horizonte está la entrada en el mercado mexicano. La compañía ya trabaja para que este objetivo pueda materializarse en 2026. México se perfila como un destino estratégico dentro de los planes de expansión de la marca, pero Europa y Sudamérica también están en la hoja de ruta de los próximos años.

Juan Roig ya ha entrado en el capital de esta firma y, con esta inversión, el valenciano suma un nuevo capítulo a su trayectoria empresarial. Lejos de Mercadona, su mirada se centra en el futuro del calzado femenino, un sector que promete crecimiento y reconocimiento internacional.