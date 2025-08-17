Juan Roig y Mercadona ya lo han comunicado y es la bomba del verano: una locura

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Juan Roig ha decidido dar un giro inesperado este verano, dejando claro que los productos frescos no siempre tienen que ser caros. Esta jugada está pensada para todos los que buscan calidad a buen precio.

La cadena de Juan Roig sabe lo que sus clientes quieren y ha actuado en consecuencia. Este verano, Mercadona ha dado un paso más, ofreciendo un producto esencial para la temporada, pero con una sorpresa en su precio.

Mercadona y su estrategia con los productos frescos de verano

El calor ya está aquí y con él las ganas de consumir productos frescos que nos ayuden a refrescarnos. Mercadona, siempre al tanto de lo que sus clientes buscan, ha decidido hacer algo que ha llamado la atención: reducir el precio de sus productos estrella para estos días calurosos. Con esta acción, la cadena no solo pone en oferta sus artículos más demandados, sino que ofrece una alternativa saludable y accesible.

A partir de ahora, el gazpacho y el salmorejo frescos de Mercadona son más baratos que antes, aunque solo en su formato de 1 litro. El gazpacho fresco, ahora disponible por 2,60 euros en lugar de 2,70 euros, sigue siendo la opción perfecta para quienes buscan algo ligero y refrescante. En cuanto al salmorejo, su precio ha bajado de 3 euros a 2,90 euros por litro.

La receta de estos productos es sencilla, pero efectiva: ingredientes naturales y aceite de oliva virgen extra, sin conservantes ni aditivos. Esta receta tan básica, pero cuidada, es la que ha convertido al gazpacho y salmorejo de Mercadona en productos imprescindibles para muchos hogares en verano. La calidad se mantiene intacta, a pesar de la reducción de precios, lo que demuestra que la cadena sigue apostando por lo mejor.

La apuesta de Mercadona responde a la demanda de productos frescos y a un interés por la salud y el bienestar de sus consumidores. El gazpacho y el salmorejo son opciones nutritivas que no requieren preparación, ideales para aquellos que no quieren perder tiempo en la cocina. Esto hace que estos productos sean una excelente elección para los que buscan algo práctico, saludable y sabroso.

Los beneficios del gazpacho y el salmorejo

El gazpacho de Mercadona se ha hecho un hueco en las despensas de muchas casas gracias a su sabor y frescura. Elaborado con los mejores ingredientes, este gazpacho se presenta como una opción refrescante y ligera para los días más calurosos del verano. Su base de tomate y pepino, junto con aceite de oliva virgen extra, es todo lo que necesitas para disfrutar de una receta llena de sabor y beneficios.

El salmorejo, por otro lado, ofrece una experiencia un poco más cremosa y espesa, perfecta para quienes prefieren una textura más contundente. Esta receta, que lleva también aceite de oliva virgen extra, es ideal para acompañar platos de verano o tomar sola, como una comida ligera. Su sabor suave y su alto contenido en vitaminas lo convierten en un alimento indispensable en muchas familias durante los meses más calurosos.

En cuanto a la versatilidad, tanto el gazpacho como el salmorejo de Mercadona se pueden disfrutar de múltiples maneras. Además de servirlos fríos como entrada, pueden acompañar una variedad de platos veraniegos. Ambos productos se conservan bien en la nevera, lo que permite tenerlos listos en cualquier momento para una comida rápida y saludable.

La rebaja de precios en estos productos beneficia a los consumidores y refuerza el compromiso de Mercadona con la calidad y la accesibilidad. Con esta medida, la cadena demuestra que entiende lo que buscan sus clientes y ofrece opciones convenientes sin sacrificar la frescura ni el sabor. De esta manera, el gazpacho y el salmorejo de Mercadona continúan siendo dos de los productos más solicitados durante la temporada.

Precios y ofertas actualizados el día 14/08/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios