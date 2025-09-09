Juan Roig pren una decisió clau lluny de Mercadona: el seu imperi creix encara més
El propietari de Mercadona ha obert un nou capítol en la seva estratègia inversora i ha entrat al capital d'una marca espanyola
El nom de Juan Roig sempre s'ha associat a Mercadona. Tanmateix, la seva activitat inversora no deixa de diversificar-se. Sense anar més lluny, recentment, el famós empresari valencià ha fet un pas important que reforça la seva posició fora de l'àmbit dels supermercats.
Amb la mirada posada en nous sectors, Juan Roig ha apostat pel calçat femení. Ho fa a través d'Angels, la seva societat d'inversió, que dona suport a projectes innovadors i amb gran projecció de futur. Aquesta nova decisió reflecteix el seu interès per continuar ampliant horitzons i donar suport a companyies emergents.
De Flores y Floreros, la marca que ja compta amb el suport de Juan Roig
La protagonista de la nova inversió de Juan Roig és De Flores y Floreros, una empresa espanyola fundada per Paloma Moreno. El seu objectiu des de l'inici ha estat clar: transformar el concepte del calçat femení amb dissenys atrevits i una fabricació artesanal 100% espanyola. Un enfocament que ha captat l'atenció d'Angels i del mateix propietari de Mercadona.
La companyia va tancar durant aquest estiu una ronda de finançament clau. Gràcies a aquest impuls, preveu consolidar la seva presència al mercat nacional i accelerar la seva expansió a l'àmbit internacional. Actualment, compta amb deu punts de venda físics, dos d'ells fora d'Espanya, a Xile i l'Uruguai.
L'estratègia de creixement també s'aprofundeix en el canal digital. Les vendes en línia ja suposen la meitat de la facturació total, demostrant la fortalesa del model de negoci. Aquesta xifra reflecteix un camí de futur que combina botigues físiques amb un sòlid comerç electrònic.
Aquest és el paper de Juan Roig en el creixement de la marca
El pas d'aquesta empresa per Lanzadera, l'acceleradora d'empreses impulsada per Juan Roig, va ser determinant. Durant aquella etapa, De Flores y Floreros va reforçar la seva estructura interna i va optimitzar processos. L'experiència li va permetre traçar un full de ruta clar cap a l'escalabilitat i la internacionalització.
La mateixa fundadora, Paloma Moreno, ha destacat que Lanzadera va ser el trampolí per fer el salt amb més seguretat. Acabar aquest procés formant part de la família d'Angels ha estat, segons les seves paraules, el fermall perfecte. Aquest suport aporta estabilitat i confiança de cara als pròxims reptes.
En l'horitzó hi ha l'entrada al mercat mexicà. La companyia ja treballa perquè aquest objectiu es pugui materialitzar el 2026. Mèxic es perfila com una destinació estratègica dins dels plans d'expansió de la marca, però Europa i Sud-amèrica també són al full de ruta dels pròxims anys.
Juan Roig ja ha entrat en el capital d'aquesta firma i, amb aquesta inversió, el valencià suma un nou capítol a la seva trajectòria empresarial. Lluny de Mercadona, la seva mirada se centra en el futur del calçat femení, un sector que promet creixement i reconeixement internacional.
