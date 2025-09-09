Este es el horario de Lidl para el 11 de septiembre en Cataluña: ¿qué tiendas abren?

La Diada de Cataluña 2025, que se celebra este jueves 11 de septiembre, es uno de los días más significativos para la sociedad catalana. Además de las movilizaciones y actos institucionales que marcan la jornada, también surgen dudas prácticas. Y es que siempre hay compras de última hora que se tienen que hacer, aunque sea día de fiesta.

Conviene recordar que la Diada es festivo autonómico, por lo que afecta únicamente a Cataluña. Esto significa que la mayoría de comercios, supermercados y grandes superficies permanecerán cerrados. Sin embargo, existen excepciones que pueden resultar muy útiles para quienes necesiten realizar compras de última hora.

Lidl: la gran mayoría, cerrados

La cadena alemana Lidl, una de las más populares en Cataluña, mantendrá la gran mayoría de sus centros cerrados durante el 11 de septiembre. Así lo refleja la información consultada en la página web oficial de la compañía. De esta forma, los clientes deberán organizar sus compras con antelación o esperar al viernes para volver a encontrar sus establecimientos abiertos en horario normal.

Pese a esta norma, cabe destacar que en ocasiones algunos Lidl situados en zonas muy turísticas o con permisos municipales especiales pueden abrir en festivos. No obstante, estos casos son residuales y la recomendación principal es verificar en la web de Lidl o en su buscador de tiendas. Aunque el foco principal está en Lidl, no está de más repasar el panorama del resto de cadenas.

Mercadona, la enseña líder en ventas en España, no abrirá sus supermercados durante la Diada, siguiendo la política habitual de cierre en días festivos. Carrefour, por su parte, sí ofrecerá más posibilidades: algunos de sus centros estarán abiertos, especialmente en grandes núcleos urbanos como Barcelona.

Lo mejor es consultar la web oficial

En estos casos, el horario podría ser el habitual o reducido. De nuevo, la recomendación es consultar su localizador oficial de tiendas antes de salir de casa. En el caso de Dia, la apertura será desigual, en general, los supermercados situados en ciudades y zonas turísticas mantendrán la persiana levantada.

Sin embargo, no existe una política para todo el territorio, por lo que conviene comprobar el horario de la tienda más cercana mediante su buscador. Respecto a Aldi, la información es escasa. Algunos establecimientos abrirán, pero la compañía no ofrece un listado detallado de cuáles.

La opción más segura sigue siendo visitar su página web para confirmar horarios en tiempo real. Finalmente, Supercor, perteneciente al grupo El Corte Inglés, se perfila como una de las alternativas más fiables. La previsión es que todos sus supermercados estén abiertos este jueves, con un horario amplio lo que facilita las compras incluso en un día festivo.

Para este jueves 11 de septiembre de 2025, la gran mayoría de supermercados Lidl en Cataluña estarán cerrados. Solo en casos muy puntuales puede haber excepciones, por lo que se aconseja comprobar directamente en la web de la cadena cualquier posible apertura. Para quienes necesiten comprar, las opciones más seguras serán los establecimientos de Supercor y algunos Carrefour o Dia, siempre con horarios sujetos a variaciones.