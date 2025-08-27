Incluso los chefs de lujo la compran: la pizza de Trader Joe's que arrasa en EE. UU.

En Estados Unidos, la fiebre por las pizzas no solo afecta a los consumidores habituales, sino que también ha conquistado a chefs reconocidos. La innovación en ingredientes y la conveniencia en la preparación han hecho que ciertos productos se conviertan en auténticos favoritos de la cocina doméstica. Entre ellos, algunos artículos de tiendas como Trader Joe’s se han ganado un lugar especial en los congeladores de muchos hogares.

Uno de los productos más comentados es la Gluten-Free Cheese Pizza With a Cauliflower Crust, que actualmente tiene un precio de 5,49 dólares. Esta pizza de Trader Joe's lista para hornear combina una base crujiente de coliflor con mozzarella y provolone, junto con una salsa de tomate clásica. Su popularidad ha crecido hasta tal punto que incluso chefs con reconocimientos en gastronomía la consideran una opción práctica y deliciosa para una comida rápida.

Una alternativa sin gluten que sorprende por su textura

La base de esta pizza de Trader Joe's utiliza una mezcla de coliflor, queso mozzarella, harina de patata, harina de garbanzo y por último, harina de arroz integral. Esta combinación permite sustituir la harina de trigo tradicional sin sacrificar la textura ni el sabor. Al hornearla, el centro mantiene un bocado suave, mientras que los bordes alcanzan la crujiente perfección que se espera de una buena pizza.

Además de su base innovadora, la pizza está cubierta con salsa de tomate y una combinación de quesos que incluye mozzarella y provolone. Esto proporciona un equilibrio entre el sabor cremoso del queso y la acidez de la salsa, resultando en un plato que puede ser disfrutado por personas que siguen dietas sin gluten. Su cocción es sencilla: basta con colocarla en un horno a 218 ºC durante 10-12 minutos para obtener un resultado perfecto.

El secreto de su éxito entre chefs y aficionados

Chefs como Justin Cogley, ganador del premio Best New Chef en 2013, han compartido sus trucos para aprovechar esta pizza al máximo, revela Food&Wine. Una de sus recomendaciones es cocinarla directamente sobre la rejilla del horno, lo que garantiza que quede dorada y uniforme en todo momento. Para un toque adicional, sugiere añadir un poco de chili crujiente al final, lo que realza los sabores y aporta un ligero picante.

La facilidad de preparación y la calidad de los ingredientes son claves en su popularidad. No es necesario añadir ingredientes complicados para lograr una pizza sabrosa, lo que la convierte en una opción ideal para cenas rápidas o snacks nocturnos.

La Gluten-Free Cheese Pizza With a Cauliflower Crust de Trader Joe's se ha consolidado como un fenómeno culinario dentro y fuera de las cocinas profesionales. Su combinación de innovación, sabor auténtico y la facilidad de preparación la convierten en una opción que atrae tanto a chefs como a aficionados de la pizza en Estados Unidos.