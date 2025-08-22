Estupefacción en España: cierre masivo de tiendas de esta famosa cadena de moda

La industria de la moda en España se enfrenta a un momento de sorpresa y preocupación. Recientemente, se han conocido noticias que ponen en jaque a un referente internacional del sector. Los consumidores y expertos observan con atención cómo evoluciona esta situación.

La histórica marca italiana Benetton, fundada en 1965, se ve obligada a cerrar varias de sus tiendas en España. Tras años de pérdidas económicas y dificultades financieras, la firma inicia un plan de reestructuración sin precedentes. Este movimiento afectará a numerosos establecimientos en distintas provincias del país, generando inquietud entre empleados y clientes.

Impacto del cierre de tiendas en España

El plan de Benetton contempla la clausura de 31 tiendas en territorio español, cinco de ellas en la Comunidad Valenciana. En Valencia capital, dos locales bajarán la persiana, mientras que Alfafar y Gandía perderán uno cada uno. Además, en Castellón cerrarán los establecimientos de Vinaròs y la propia ciudad de Castellón, mientras que en Alicante la tienda de Calpe se verá afectada.

Con esta medida, aproximadamente el 15% de los locales de la marca en España dejarán de operar. La compañía explica que el cierre forma parte de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) diseñado para reducir costes y reorganizar las ventas. La estrategia busca concentrar la presencia física en los mercados más estratégicos y reforzar la venta online.

Los cierres representan uno de los ajustes más significativos en la historia reciente de la firma. Benetton, conocida por su estilo colorido y su compromiso con la sostenibilidad, enfrenta un reto que podría redefinir su posición en el país. La medida también refleja la presión que sufren las cadenas tradicionales ante la competencia del fast fashion y el auge del comercio electrónico.

La estrategia de reinventarse ante un mercado cambiante

El CEO Claudio Sforza impulsa un plan global que incluye cerrar cerca de 500 tiendas en todo el mundo, revela El Cronista. La marca apuesta por fortalecer su comercio electrónico y recuperar competitividad frente a gigantes como Inditex. Además, busca posicionarse como una alternativa a la moda rápida, priorizando la calidad y un enfoque sostenible.

Benetton destaca que su producción minimiza residuos, ahorra energía y evita químicos nocivos, siguiendo su manifiesto 'The beautiful change'. Sin embargo, adaptarse a los nuevos hábitos de consumo no será sencillo. La transformación digital y la experiencia de compra online se han convertido en factores clave para mantener la relevancia de la firma.

El desafío es mayúsculo, pues la pérdida de competitividad y los años de gestión problemática complican la recuperación. No obstante, la empresa confía en que su enfoque sostenible y la apuesta por la calidad puedan atraer a nuevos consumidores. Mientras tanto, los cierres de tiendas Benetton en España marcan un antes y un después en la historia de esta emblemática marca italiana.