Ha llegado la felicidad a Dunkin': el nuevo menú de otoño vende mucho en EE. UU.

El ambiente otoñal ya se siente en gran parte de Estados Unidos, y las marcas no han querido dejar pasar la oportunidad de aprovecharlo. El clima más fresco coincide con la llegada de nuevos productos que despiertan interés por los sabores de temporada. Todo esto ha generado una respuesta entusiasta que se refleja en las ventas iniciales.

Dunkin’ ha estrenado oficialmente su menú de otoño con cinco nuevas bebidas que están conquistando a sus seguidores. El lanzamiento incluye tres novedades en su carta de comida, como el Iced Pumpkin Loaf, el Kreme Delight Donut y los Chipotle Loaded Hash Browns. La combinación de sabores, productos innovadores y colaboraciones estratégicas ha convertido este lanzamiento en uno de los más comentados del año.

Un menú de bebidas que sorprende

El estreno de los refrescos Sabrina’s Daydream ha sido uno de los puntos fuertes de la carta. Esta colaboración vuelve a unirse a la imagen de Sabrina Carpenter con nuevas versiones como el Mixed Berry Daydream Refresher, que se suma a los Strawberry y Mango Daydream Refresher. Elaborado con leche de avena y coronado con espuma fría, este nuevo sabor ha logrado llamar la atención de los más jóvenes, revela AllRecipes.

A los clásicos de calabaza se añade una propuesta completamente distinta y cargada de nostalgia. El Cereal 'N Milk Latte, inspirado en la esencia de la pastelería Milk Bar de Christina Tosi, se puede pedir tanto frío como caliente. Su preparación con leche de cereal sabor a malvavisco le da un toque dulce y cremoso que conecta con recuerdos de infancia.

Con estas incorporaciones, la cadena no solo responde al furor por la calabaza, sino que ofrece alternativas para quienes buscan algo diferente. La diversidad en las bebidas permite que el menú no se limite a un único perfil de cliente. El resultado ha sido un fuerte impulso en las ventas apenas días después de su presentación.

Novedades en la carta de comida

Además de las bebidas, la parte dulce y salada también ha recibido un cambio. El nuevo Iced Pumpkin Loaf ya compite directamente con el popular Pumpkin Loaf de Starbucks, destacando por su mezcla de bizcocho de calabaza y vainilla recubierto con glaseado de queso crema. La apuesta muestra cómo la cadena quiere reforzar su presencia en los productos de repostería de temporada.

La oferta se amplía con el Kreme Delight Donut, relleno de crema de mantequilla de vainilla y decorado con glaseado de chocolate. A este se suma una opción salada muy comentada: los Chipotle Loaded Hash Browns. Esta versión de las clásicas patatas incluye bacon y salsa chipotle ahumada, creando una combinación potente que ha tenido gran acogida.

Dunkin’ mantiene también opciones que ya eran habituales en esta época, como el Braided Apple Pie o el Chipotle Hash Brown Wake-Up Wrap. El objetivo es que tanto los clientes tradicionales como los que buscan novedades encuentren algo a su gusto. De esta manera, la cadena ha conseguido que su menú de otoño 2025 se posicione como uno de los más exitosos en sus últimos años.