Adiós para siempre a una conocida cadena de ropa en España: cierre masivo de tiendas

El sector del comercio deportivo en España vive uno de sus momentos más delicados. Tras años de crecimiento y de presencia en ciudades de todo el país, una conocida marca se enfrenta a un desenlace inesperado. La noticia ha sorprendido tanto a clientes como a trabajadores, que observan con preocupación el futuro inmediato.

Se trata de Intersport, cadena de tiendas deportivas que ha entrado en liquidación tras no lograr un acuerdo con sus acreedores. La falta de apoyo financiero ha llevado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona a decretar la disolución de las tres sociedades que integraban el grupo. Así, Intersport SL, Intersport Retail One SL e Intersport CCS SA quedan obligadas a iniciar un proceso de liquidación.

La caída de un referente deportivo

El intento de salvar la compañía pasaba por un plan de reestructuración que no contó con el respaldo suficiente. La dirección propuso dos alternativas distintas: una condonación del 70% de la deuda con cuatro años de margen, o bien una reducción del 30% con pagos a diez años vista. Sin embargo, los acreedores más relevantes, como BBVA, Banco Sabadell, Nike, Puma y Adidas, no aprobaron ninguna de las fórmulas.

El requisito legal exigía el apoyo de al menos el 66% del pasivo total. Al no alcanzarse esta cifra, la empresa quedó sin opciones viables para garantizar su continuidad. La imposibilidad de atraer inversores interesados agravó todavía más la situación, acelerando la decisión judicial de proceder con la liquidación.

El despacho RCD Legal se encargará de dirigir el proceso concursal, revela SportLife. La prioridad será diseñar un plan de liquidación que intente preservar las áreas del negocio que aún resultan rentables. A su vez, se busca mantener el mayor número de empleos posibles dentro de un escenario claramente adverso.

Futuro incierto para las tiendas

La red de establecimientos de la cadena cuenta con 120 tiendas repartidas por toda España. Conviene señalar que la mayoría de estos puntos de venta funcionan como franquicias, lo que significa que seguirán abiertas mientras puedan sostenerse por sí mismas. El gran afectado de manera inmediata ha sido el canal de venta online, que ya no se encuentra operativo.

Existen indicios de que la filial francesa de Intersport podría asumir algunos de los activos de la central española. No obstante, esta opción no incluye hacerse cargo de las deudas acumuladas, lo que limita el alcance de la operación. La decisión final dependerá de las negociaciones en curso y de la viabilidad que se determine durante el proceso concursal.

El cierre de Intersport en España supone un golpe considerable para el sector. La marca era reconocida por su amplia oferta de artículos deportivos y su fuerte implantación en el mercado. Ahora, tanto proveedores como clientes deberán adaptarse a un escenario en el que desaparece uno de los nombres más representativos del comercio deportivo.