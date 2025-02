Giro de 180º grados: La moneda de un centavo de Lincoln que vale 5.000 dólares

En el mundo de la numismática, los errores de acuñación a veces pueden convertir una moneda común en un artículo extremadamente valioso. A lo largo de la historia, algunos centavos de Lincoln se han vuelto codiciados por los coleccionistas debido a sus detalles peculiares. Entre estas monedas, existen ejemplares que alcanzan precios sorprendentemente altos, incluso miles de dólares, debido a pequeños defectos en su fabricación.

Uno de estos errores que ha causado furor es el Wide AM penny de 1998. Aunque esta moneda puede parecer normal a simple vista, un detalle en el diseño la convierte en una rareza. Para entender por qué es tan valiosa, es importante conocer las circunstancias que rodean su origen y los errores que la hicieron destacar.

El error detrás del Wide AM penny de 1998

El Lincoln Memorial Wide AM penny de 1998 se caracteriza por un error de acuñación. Las letras "A" y "M" de la palabra AMERICA situadas en el reverso de la moneda están separadas de una forma más amplia que en las monedas comunes.

No es una elección de diseño, sino un accidente que ocurrió cuando se utilizó un troquel destinado a las monedas proof en lugar de uno para las monedas de circulación regular. Mientras que en las monedas proof, las letras suelen estar más separadas, en las monedas de circulación normal se acuñan con las letras más juntas.

Esta diferencia se ha convertido en una característica fundamental para los coleccionistas, quienes buscan monedas con este error específico. Las monedas en perfecto estado, como aquellas que alcanzan una calidad MS67 o superior, pueden llegar a venderse por sumas sorprendentes de hasta 5.000 dólares. La rareza y el interés por piezas como el Wide AM penny de 1998 las convierte en un artículo de gran valor en subastas y entre los coleccionistas más apasionados.

Los coleccionistas, a la caza de monedas de centavo únicas

La fascinación por este tipo de errores numismáticos radica en su escasez. Las monedas con defectos de acuñación no solo son raras, sino que también poseen una historia que las hace aún más atractivas para los coleccionistas.

El Wide AM penny de 1998 no es la única moneda que ha ganado popularidad por errores similares. De hecho, otros centavos de Lincoln, como los Close AM penny de 1992, también han sido muy buscados. En el caso de los Close AM penny, la diferencia radica en que las letras "A" y "M" de AMERICA están demasiado juntas en lugar de estar separadas.

El mercado numismático se caracteriza por la búsqueda de rarezas, y estos centavos se han ganado su lugar en el corazón de los coleccionistas. Aunque muchos pasan por alto estos detalles, los expertos saben que una moneda con un diseño único puede valer mucho más que su valor nominal. Las subastas continúan demostrando que los errores de acuñación pueden ser una mina de oro para quienes buscan invertir en piezas de valor histórico.