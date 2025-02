Giro de 180 grados con las monedas de 1 centavo de Lincoln: por esta pagan una fortuna

En el mundo del coleccionismo de monedas, algunos ejemplares se llegan a vender por una gran cantidad de dinero. Entre ellos, hay un centavo que ha captado la atención de expertos y coleccionistas. Se trata de una versión bastante desconocida del centavo Lincoln de 1992.

Esta moneda con la figura de Abraham Lincoln es conocido por un detalle inusual en su diseño. Se trata del 1992 Close AM penny, una moneda que a primera vista puede parecer completamente común y pasar desapercibida entre otros centavos.

La historia del 1992 Close AM y por qué es tan apreciada

El 1992 Close AM penny surgió por un error en el proceso de acuñación. La particularidad de esta moneda radica en la cercanía de las letras “A” y “M” en la palabra “AMERICA” en su reverso. Este diseño se parece al de los centavos de 1993, pero no debía usarse en las monedas de 1992.

El error ocurrió porque se utilizó un troquel destinado a las monedas Proof para acuñar monedas de circulación regular. En las monedas de circulación, las letras “A” y “M” están más separadas, lo que se conoce como “Wide AM”. Además, en los troqueles Proof, las iniciales del diseñador Frank Gasparro aparecen más alejadas de la base del Monumento a Lincoln.

Este detalle hace que la moneda sea extremadamente rara. Solo se conocen unos pocos ejemplares, lo que la convierte en una de las más buscadas por los coleccionistas de centavos Lincoln Memorial. Esta combinación accidental de troqueles ha hecho que el 1992 Close AM tenga un valor muy alto en el mercado.

El primer 1992 Close AM penny fue descubierto en diciembre de 2001 por el coleccionista Colin Kusch. La moneda encontrada mostraba signos de haber sido acuñada en un estado intermedio del troquel. Esto indica que la Casa de la Moneda de Denver trató de eliminar estas monedas experimentales, pero algunas lograron circular.

Un 1992 Close AM penny en calidad MS67 Red se vendió por 25.850 dólares en una subasta de Heritage en 2017. Incluso los ejemplares en estado de circulación pueden alcanzar precios de entre 3.000 y 4.000 dólares en calidad MS64. La demanda por estos centavos sigue siendo alta debido a su historia y rareza.

Otras monedas de centavo raras que puedes encontrar

El 1992 Close AM no es el único centavo raro, otro ejemplo interesante es el centavo de 1983 sin marca de ceca. En ese año, las monedas acuñadas en Filadelfia no llevaban esta marca. Sin embargo, algunos ejemplares presentan un error de estampado conocido como “doubled die reverse”.

Este error ocurre cuando el troquel golpea la moneda dos veces ligeramente desalineado. Como resultado, deja una imagen doble en la inscripción “one cent”. Se calcula que de los 7.700 millones de centavos fabricados en 1983, solo unos 5.000 presentan este error.

El valor de estos centavos aumenta considerablemente debido a su rareza. Algunos ejemplares han llegado a venderse por hasta 7.000 dólares. La combinación de errores en el proceso de acuñación y la limitada cantidad disponible hace que estas monedas sean muy buscadas.

Los errores en monedas continúan fascinando a coleccionistas de todo el mundo. Ejemplares como el 1992 Close AM y el centavo de 1983 sin marca de ceca son ejemplos de cómo pequeños detalles pueden transformar monedas comunes en verdaderos tesoros.