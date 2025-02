Gir de 180º: La moneda d'un cèntim de Lincoln que val 5.000 dòlars

En el món de la numismàtica, els errors d'encunyació a vegades poden convertir una moneda comuna en un article extremadament valuós. Al llarg de la història, alguns cèntims de Lincoln s'han tornat cobejats pels col·leccionistes a causa dels seus detalls peculiars. Entre aquestes monedes, hi ha exemplars que assoleixen preus sorprenentment alts, fins i tot milers de dòlars, a causa de petits defectes en la seva fabricació.

Un d'aquests errors que ha causat furor és el Wide AM penny de 1998. Encara que aquesta moneda pot semblar normal a simple vista, un detall en el disseny la converteix en una raresa. Per entendre per què és tan valuosa, és important conèixer les circumstàncies que envolten el seu origen i els errors que la van fer destacar.

L'error darrere del Wide AM penny de 1998

El Lincoln Memorial Wide AM penny de 1998 es caracteritza per un error d'encunyació. Les lletres "A" i "M" de la paraula AMERICA situades al revers de la moneda estan separades d'una forma més àmplia que en les monedes comunes.

No és una elecció de disseny, sinó un accident que va ocórrer quan es va utilitzar un troquel destinat a les monedes proof en lloc d'un per a les monedes de circulació regular. Mentre que en les monedes proof, les lletres solen estar més separades, en les monedes de circulació normal s'encunyen amb les lletres més juntes.

Aquesta diferència s'ha convertit en una característica fonamental per als col·leccionistes, que busquen monedes amb aquest error específic. Les monedes en perfecte estat, com aquelles que assoleixen una qualitat MS67 o superior, poden arribar a vendre's per sumes sorprenents de fins a 5.000 dòlars. La raresa i l'interès per peces com el Wide AM penny de 1998 les converteix en un article de gran valor en subhastes i entre els col·leccionistes més apassionats.

Els col·leccionistes, a la caça de monedes de cèntim úniques

La fascinació per aquest tipus d'errors numismàtics rau en la seva escassetat. Les monedes amb defectes d'encunyació no només són rares, sinó que també posseeixen una història que les fa encara més atractives per als col·leccionistes.

El Wide AM penny de 1998 no és l'única moneda que ha guanyat popularitat per errors similars. De fet, altres cèntims de Lincoln, com els Close AM penny de 1992, també han estat molt buscats. En el cas dels Close AM penny, la diferència rau en què les lletres "A" i "M" d'AMERICA estan massa juntes en lloc d'estar separades.

El mercat numismàtic es caracteritza per la recerca de rareses, i aquests cèntims s'han guanyat el seu lloc en el cor dels col·leccionistes. Encara que molts passen per alt aquests detalls, els experts saben que una moneda amb un disseny únic pot valer molt més que el seu valor nominal. Les subhastes continuen demostrant que els errors d'encunyació poden ser una mina d'or per a aquells que busquen invertir en peces de valor històric.