Estupefacció a Espanya: tancament massiu de botigues d'aquesta famosa cadena de moda
La cadena s'enfronta a canvis importants a la seva xarxa de botigues a Espanya davant un panorama econòmic complicat
L'indústria de la moda a Espanya s'enfronta a un moment de sorpresa i preocupació. Recentment, s'han conegut notícies que posen en escac un referent internacional del sector. Els consumidors i experts observen amb atenció com evoluciona aquesta situació.
La històrica marca italiana Benetton, fundada el 1965, es veu obligada a tancar diverses de les seves botigues a Espanya. Després d'anys de pèrdues econòmiques i dificultats financeres, la firma inicia un pla de reestructuració sense precedents. Aquest moviment afectarà nombrosos establiments en diferents províncies del país, generant inquietud entre empleats i clients.
Impacte del tancament de botigues a Espanya
El pla de Benetton contempla la clausura de 31 botigues en territori espanyol, cinc d'elles a la Comunitat Valenciana. A València capital, dos locals abaixaran la persiana, mentre que Alfafar i Gandia en perdran un cadascun. A més, a Castelló tancaran els establiments de Vinaròs i la mateixa ciutat de Castelló, mentre que a Alacant la botiga de Calp es veurà afectada.
Amb aquesta mesura, aproximadament el 15% dels locals de la marca a Espanya deixaran d'operar. L'empresa explica que el tancament forma part d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) dissenyat per reduir costos i reorganitzar les vendes. L'estratègia busca concentrar la presència física als mercats més estratègics i reforçar la venda en línia.
Els tancaments representen un dels ajustos més significatius en la història recent de la firma. Benetton, coneguda pel seu estil colorit i el seu compromís amb la sostenibilitat, afronta un repte que podria redefinir la seva posició al país. La mesura també reflecteix la pressió que pateixen les cadenes tradicionals davant la competència del fast fashion i l'auge del comerç electrònic.
L'estratègia de reinventar-se davant un mercat canviant
El CEO Claudio Sforza impulsa un pla global que inclou tancar prop de 500 botigues a tot el món, revela El Cronista. La marca aposta per enfortir el seu comerç electrònic i recuperar competitivitat davant gegants com Inditex. A més, busca posicionar-se com una alternativa a la moda ràpida, prioritzant la qualitat i un enfocament sostenible.
Benetton destaca que la seva producció minimitza residus, estalvia energia i evita químics nocius, seguint el seu manifest 'The beautiful change'. Tanmateix, adaptar-se als nous hàbits de consum no serà senzill. La transformació digital i l'experiència de compra en línia s'han convertit en factors clau per mantenir la rellevància de la firma.
El desafiament és majúscul, ja que la pèrdua de competitivitat i els anys de gestió problemàtica dificulten la recuperació. No obstant això, l'empresa confia que el seu enfocament sostenible i l'aposta per la qualitat puguin atreure nous consumidors. Mentrestant, els tancaments de botigues Benetton a Espanya marquen un abans i un després en la història d'aquesta emblemàtica marca italiana.
