Este es el truco para saber si los arándanos vienen de Marruecos: fácil y muy rápido

Marruecos se ha consolidado como uno de los principales exportadores de arándanos a Europa. De hecho, el país magrebí batió cifras récord de exportaciones en 2024 y 2025 podría mejorar esos datos. Sin embargo, identificar si los arándanos que compramos provienen de Marruecos es sencillo si conocemos algunos detalles clave.

Uno de los métodos más rápidos y eficaces para saber si los arándanos vienen del país vecino es fijarse en el código de barras. El estándar europeo (EAN) consta de 13 dígitos, los dos primeros números indican el país donde se registró el producto. Así, si los arándanos tienen un código de barras que empieza con el número 84, sabemos que provienen de España.

En cambio, si el código comienza con 611, significa que los arándanos son de Marruecos. Asimismo, la etiqueta es un factor clave para identificarlos. Los arándanos marroquíes suelen tener una etiqueta de origen específica que menciona claramente el país de exportación.

Más ideas para identificar si la fruta viene o no de Marruecos

En la mayoría de los casos, se incluyen detalles como Made in Morocco o simplemente Morocco, lo que facilita la identificación. Es importante estar atentos, ya que los arándanos marroquíes se exportan a Europa no solo de manera directa, sino también a través de países como España o los Países Bajos. Lo que podría generar confusión, si no se observa con cuidado el etiquetado.

En muchos casos, los arándanos marroquíes se comercializan bajo una marca específica o se agrupan con otros productos de Marruecos. Por lo que, si vemos que están acompañados de frutas como cítricos o pimientos, hay una alta probabilidad de que sean de origen marroquí. Otro truco para identificar los arándanos marroquíes es su periodo de disponibilidad.

Marruecos es uno de los mayores proveedores de arándanos frescos fuera de temporada en Europa. Estas frutas están disponibles especialmente durante la primera mitad del año, cuando la oferta de productos frescos en Europa es más limitada. Es decir, que si gran parte de los arándanos que se venden en esta época del año son del país sureño.

A lo largo de la segunda mitad del año, los arándanos provenientes de países del hemisferio sur, como Chile y Perú, tienen mayor protagonismo. Además, también ocurre un fenómeno curioso. Muchos países, como Polonia o Estonia, importan arándanos de Marruecos y posteriormente los exportan a España con la etiqueta Europe.

La importancia de conocer procedencia de los arándanos

Es decir, los arándanos de Marruecos a veces pueden llegar a España desde otros países. De todas formas, las autoridades insisten en que la calidad de los arándanos no está en juego. Las frutas que llegan a España son conocidas por su calidad y por estar muy bien conservadas, gracias sus las técnicas de cultivo y transporte.

Los arándanos, muy apreciados por su sabor dulce y su textura crujiente, se han convertido en una opción popular en mercados. Conocer su origen resulta fundamental a la hora de ir al supermercado. Y con todos los consejos que les hemos dado, les resultará más fácil que nunca.