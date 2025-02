Aquest és el truc per saber si els nabius que compres són del Marroc: fàcil i ràpid

El Marroc s'ha consolidat com un dels principals exportadors de nabius a Europa. De fet, el país magrebí va batre xifres rècord d'exportacions el 2024 i el 2025 podria millorar aquestes dades. No obstant això, identificar si els nabius que comprem provenen del Marroc és senzill si coneixem alguns detalls clau.

Un dels mètodes més ràpids i eficaços per saber si els nabius venen del país veí és fixar-se en el codi de barres. L'estàndard europeu (EAN) consta de 13 dígits, els dos primers números indiquen el país on es va registrar el producte. Així, si els nabius tenen un codi de barres que comença amb el número 84, sabem que provenen d'Espanya.

En canvi, si el codi comença amb 611, significa que els nabius són del Marroc. Així mateix, l'etiqueta és un factor clau per identificar-los. Els nabius marroquins solen tenir una etiqueta d'origen específica que menciona clarament el país d'exportació.

Més idees per identificar si la fruita ve o no del Marroc

En la majoria dels casos, s'inclouen detalls com Made in Morocco o simplement Morocco, cosa que facilita la identificació. És important estar atents, perquè els nabius marroquins s'exporten a Europa no només de manera directa, sinó també a través de països com Espanya o els Països Baixos. Cosa que podria generar confusió, si no s'observa amb cura l'etiquetatge.

En molts casos, els nabius marroquins es comercialitzen sota una marca específica o s'agrupen amb altres productes del Marroc. Per tant, si veiem que estan acompanyats de fruites com cítrics o pebrots, hi ha una alta probabilitat que siguin d'origen marroquí. Un altre truc per identificar els nabius marroquins és el seu període de disponibilitat.

El Marroc és un dels majors proveïdors de nabius frescos fora de temporada a Europa. Aquestes fruites estan disponibles especialment durant la primera meitat de l'any, quan l'oferta de productes frescos a Europa és més limitada. És a dir, que si gran part dels nabius que es venen en aquesta època de l'any són del país meridional.

Al llarg de la segona meitat de l'any, els nabius provinents de països de l'hemisferi sud, com Xile i el Perú, tenen més protagonisme. Amb tot, també ocorre un fenomen curiós. Molts països, com Polònia o Estònia, importen nabius del Marroc i posteriorment els exporten a Espanya amb l'etiqueta Europe.

La importància de conèixer la procedència dels nabius

És a dir, els nabius del Marroc de vegades poden arribar a Espanya des d'altres països. De totes maneres, les autoritats insisteixen que la qualitat dels nabius no està en joc. Les fruites que arriben a Espanya destaquen per la seva qualitat i bon estat de conservació, gràcies a les seves tècniques de cultiu i transport.

Els nabius, molt apreciats pel seu sabor dolç i la seva textura cruixent, s'han convertit en una opció popular en mercats. Conèixer el seu origen resulta fonamental a l'hora d'anar al supermercat. I amb tots els consells que els hem donat, els resultarà més fàcil que mai.