Ha llegado a Dollar Tree el producto que todo el mundo necesita en su baño por $1.5

Ordenar el baño puede parecer una tarea interminable. Entre los cables enredados, los aparatos calientes y la falta de espacio, mantener todo en su sitio no siempre es fácil. Muchas veces, incluso da pereza peinarse solo por no volver a lidiar con ese caos.

Sin embargo, una nueva solución ha llegado a Dollar Tree por solo $1.5 y ya se está haciendo viral. La propuesta la ha compartido en TikTok la creadora Emma Villaneda, conocida como @thecraftedstudioco, y está arrasando entre quienes buscan ideas prácticas para su hogar. Para mantener el orden en tu hogar, solo necesitas el producto “Broom Holder with Adhesive Back” de Dollar Tree.

Una forma ingeniosa de guardar tus herramientas

La idea es tan sencilla como efectiva: utilizar un soporte de escoba como organizador para tus herramientas de pelo. Este accesorio de Dollar Tree, que normalmente se usa en la cocina o trastero, se puede fijar en la parte interior de la puerta del armario del baño. Gracias a su parte trasera adhesiva, se coloca sin necesidad de tornillos ni instalaciones complicadas.

Una vez pegado, permite colgar verticalmente aparatos como planchas, rizadores o secadores. Esto evita que los cables se enreden entre sí o se pierdan en un cajón lleno de otros objetos. En total, el soporte puede sujetar hasta tres herramientas, lo que ya representa un gran alivio para quienes usan varios utensilios de calor a diario.

Si tienes más aparatos, puedes repetir el truco en la otra puerta del armario. Para los cables, la solución es tan fácil como enrollarlos alrededor del propio aparato y sujetarlos con una goma elástica. Así podrás sacar lo que necesites sin tener que desenredar nada, ahorrando tiempo cada mañana.

Una tendencia en organización que no deja de crecer

Lo mejor de este truco es que cuesta menos de dos dólares y no requiere habilidades especiales. Es ideal para baños pequeños, personas con poco tiempo o quienes quieren mantener un espacio ordenado sin esfuerzo. Además, al ser un accesorio adhesivo, puedes retirarlo sin dañar los muebles.

Emma Villaneda ha ganado seguidores compartiendo ideas similares con productos económicos de Dollar Tree. Desde estanterías improvisadas con utensilios de repostería hasta organizadores para cápsulas de café, su contenido demuestra que la funcionalidad no tiene por qué ser cara. Este último truco, enfocado en el baño, está conquistando a miles de personas por su utilidad inmediata.

Cada vez son más quienes buscan soluciones así de prácticas para simplificar su día a día. Y con este pequeño invento, todo indica que el baño será el próximo rincón en transformarse. Con solo un paso, puedes decir adiós al caos y darle la bienvenida a la organización.