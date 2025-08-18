Comunicado oficial de Wells Fargo a miles de americanos: este error lo pagarás caro

Wells Fargo ha emitido una advertencia clara a millones de americanos en Estados Unidos sobre las cuentas bancarias de sus clientes. Una situación desagradable que tienes que subsanar de forma rápida o te pueden sancionar.

Tener tu cuenta descubierta puede tener consecuencias graves. Si tu saldo es negativo, el banco podría cobrarte una multa de hasta $35 por cada transacción que no puedas cubrir. Y si no tomas medidas rápidamente, el costo puede aumentar rápidamente.

Si tienes saldo negativo en tu cuenta, Wells Fargo no se anda con bromas

Un saldo negativo ocurre cuando gastas más dinero del que tienes en tu cuenta corriente. Esto puede suceder al usar tu tarjeta de débito, realizar pagos automáticos o emitir cheques.

Si no tienes suficiente dinero disponible, Wells Fargo puede autorizar la transacción y cobrarte una tarifa de sobregiro de $35 por cada una. Además, el banco limita a tres el número de tarifas de sobregiro que puedes recibir por día en cuentas personales.

Si tu cuenta permanece en saldo negativo, las consecuencias pueden ser graves. Además de las tarifas diarias, podrías enfrentar cargos adicionales por pagos rechazados o no procesados. Esto puede afectar tu historial crediticio y dificultar la obtención de préstamos en el futuro.

La decisión de Wells Fargo: toma nota

Wells Fargo ha implementado varias medidas para ayudar a los clientes a evitar sobregiros y sus tarifas asociadas. Una de ellas es el "Extra Day Grace Period", que otorga un día adicional para cubrir el saldo negativo antes de que se apliquen las tarifas. Si realizas un depósito antes de las 11:59 p.m., hora del este, el cargo por sobregiro puede ser cancelado.

Además, el banco ha eliminado las tarifas de transferencia para los clientes que utilizan el servicio de Protección contra Sobregiros. Permitiendo que los fondos se transfieran sin costo adicional para cubrir transacciones no autorizadas. Sin embargo, si se utilizan fondos de una tarjeta de crédito vinculada, se aplicarán intereses según los términos del acuerdo de crédito.

Para evitar problemas, es esencial monitorear regularmente tu estado de cuenta y asegurarte de que siempre haya suficiente dinero en tu cuenta para cubrir tus gastos. Si tu cuenta está en saldo negativo, realiza un depósito lo antes posible. También puedes considerar vincular una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito a tu cuenta corriente para cubrir automáticamente los sobregiros.