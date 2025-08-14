La nueva solución de Mercadona para suelos impecables que está volando de las tiendas

Mercadona ha lanzado una novedad que está revolucionando la limpieza del hogar. Con un enfoque práctico y efectivo, promete cambiar la forma en que cuidamos nuestros suelos. Un producto que rápidamente se está ganando la atención de los más exigentes.

Este lanzamiento de Mercadona está diseñado para quienes buscan resultados visibles sin perder tiempo. Con una fórmula que encierra versatilidad y eficiencia, está arrasando en las estanterías. Nadie esperaba algo así.

Mantén tus suelos brillantes con facilidad

Mercadona ha lanzado un producto que está causando sensación entre los hogares: una cera multisuperficies perfecta para mantener los suelos impecables. Este producto, ideal para suelos de parquet, mármol, terrazo y laminados, ofrece una limpieza profunda y un brillo duradero. Lo mejor de todo es que es fácil de aplicar, permitiendo obtener resultados profesionales sin complicaciones.

Esta cera de Mercadona también proporciona una capa protectora que ayuda a evitar el desgaste y daño causado por el uso diario. De esta manera, no solo obtienes suelos brillantes, sino también protegidos por mucho más tiempo. Su versatilidad la convierte en una excelente opción para diferentes tipos de superficies en tu hogar.

El precio de la cera de Mercadona es otro punto a favor. Se ofrece a un precio muy accesible de 4,50 euros por un envase de 1 litro. Este precio competitivo lo convierte en una opción económica para quienes buscan mantener sus suelos en perfectas condiciones sin gastar de más.

Este producto se presenta en un envase con dosificador, lo que facilita su uso y evita derrames innecesarios. Así, podrás aplicar la cantidad justa para obtener el brillo y la protección que tus suelos necesitan. Es una solución sencilla y económica para mantener el hogar limpio y con un acabado profesional.

Cómo aplicar la cera de Mercadona para obtener los mejores resultados

Para obtener el mejor resultado con la cera multisuperficies de Mercadona, es fundamental preparar bien el suelo antes de su aplicación. Asegúrate de que el suelo esté limpio y seco, ya que esto permitirá que el producto se adhiera correctamente y proporcione el acabado deseado. Si el suelo tiene polvo o suciedad, lo ideal es limpiarlo previamente.

Cuando el suelo esté limpio y seco, puedes aplicar la cera de Mercadona de dos maneras: directamente sobre un paño limpio o diluida en agua. Si optas por diluirla, mezcla una pequeña cantidad de cera con agua tibia en un cubo. Esto te permitirá cubrir una mayor superficie de manera rápida y eficiente, ideal para suelos más grandes.

Es importante no sobredosificar el producto. Una pequeña cantidad es suficiente para obtener el brillo deseado y una capa protectora en el suelo. Si aplicas demasiada cera, podrían quedar residuos que afecten el acabado.

Finalmente, después de aplicar la cera, deja que se seque durante unos 15 minutos antes de caminar sobre el suelo. Este tiempo permitirá que la cera se fije correctamente y el brillo dure más. Además, es importante evitar el uso de limpiadores amoniacales o lejías, ya que pueden dañar el acabado y reducir la eficacia de la cera.

