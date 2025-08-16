Buenas noticias para los clientes de Citibank: si haces esto, tu cartera lo agradecerá

En Estados Unidos, Citibank ha lanzado una novedad que está generando verdadero furor entre sus clientes. Se trata de un programa de recompensas diseñado para quienes ya tienen una cuenta corriente y tarjeta de débito.

Este programa se llama ThankYou Network y el mensaje es claro, si tienes una cuenta corriente de Citibank y una tarjeta de débito, puedes inscribirte gratis en el programa. No necesitas más requisitos complicados. Desde ese momento, puedes empezar a ganar puntos por tus actividades bancarias.

Mensaje de Citibank a sus clientes: toma nota de ThankYou Network

Cada mes, por mantener activa tu cuenta de cheques y utilizar productos adicionales como préstamos o tarjetas de débito para ciertas compras, acumulas Puntos ThankYou. Estos puntos se pueden combinar con los que ya tengas si formas parte del programa de tarjetas de crédito ThankYou Rewards, lo que te permite avanzar más rápido.

Los puntos adquiridos con el programa se pueden canjear desde que llegas a 1.000 puntos. ¿Por qué funciona tan bien? Porque puedes convertir esos puntos en certificados de regalo, mercancía, viajes o efectivo.

Y si no encuentras lo que buscas, Citibank te ayuda a encontrarlo. Además, ahora hay una forma adicional de usar los ThankYou Points: convertirlos en millas AAdvantage para volar con American Airlines.

Fácil e intuitivo

No hace falta descargar nada especial: basta estar ligado a tu cuenta de cheques y tarjeta de débito, y listo. Segundo, el programa es flexible: puedes elegir entre regalos, dinero o viajes.

Y como puedes combinar tus puntos con los del programa de tarjetas de crédito, puedes acceder a varias opciones para canjearlos más rápido. También destaca porque no tiene costo y está disponible para clientes en Estados Unidos, lo que lo hace accesible para muchos.

Otros detalles importantes de Citibank

Citibank recalca que el programa no tiene cargos y es gratuito. Está dirigido a ciudadanos estadounidenses o residentes fiscales en Estados Unidos con dirección postal válida en los 50 estados o Washington D.C. También resaltan que puedes redimir tus puntos apenas llegues a 1.000, lo que lo hace útil desde el inicio.

Citibank ha lanzado un programa de recompensas sencillo y gratuito para sus clientes en Estados Unidos. Si tienes una cuenta de cheques y tarjeta de débito, puedes inscribirte en el ThankYou Network. Si aún no estás inscrito, puede que tu cartera te lo agradezca pronto.