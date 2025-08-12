Ya ha llegado a Mercadona la bebida más sana y refrescante de todas: ideal en agosto

Mercadona tiene un secreto bien guardado en sus pasillos fríos, algo que combina frescura y carácter sin pedir permiso. No es lo que suele ocupar titulares, pero siempre logra quedarse en la memoria del cliente. Entre tantas opciones nuevas, este habitual de Mercadona mantiene un encanto discreto que no necesita presentación.

Su popularidad no se mide en modas, sino en el hueco fijo que ocupa en las neveras de Mercadona año tras año. Pocos productos logran esa mezcla de constancia y atractivo sin forzar su presencia en el mercado. Mercadona sabe que hay clásicos que no se tocan y que, sin hacer ruido, terminan conquistando a medio país.

Una opción refrescante con un toque especial

Este verano es más fácil cuidarse con una propuesta que refresca y nutre, perfecta para cualquier momento. Aporta una textura suave, sabor agradable y un perfil saludable que encaja en muchas rutinas diarias. Su diseño combina lo práctico y lo nutritivo para quienes buscan algo rico sin dejar de lado el bienestar.

La bebida de Mercadona combina el açaí y el plátano en un equilibrio que sorprende en cada sorbo. Tiene 0 % de materia grasa y 20 g de proteínas en un envase de 280 g pensado para cualquier ocasión. Su mezcla exótica y su aporte nutritivo convierten cada botella en un aliado para la alimentación diaria.

El formato portátil hace que esta opción sea fácil de llevar al gimnasio, la oficina o cualquier salida. Su envase individual permite beberla sin accesorios y disfrutarla fresca en pocos segundos. Es perfecta para un descanso, como tentempié o después de una sesión de actividad física.

Por solo 1,15 euros, esta propuesta de Mercadona une precio asequible, sabor y nutrición en un mismo envase. Es difícil encontrar otra bebida que aporte tanto por tan poco, ideal para repetir sin pensarlo. Pasa de ser un gusto ocasional a un complemento habitual en planes de alimentación equilibrados.

Nutrientes y sabor en equilibrio

La bebida de Mercadona ofrece 20 g de proteínas de alta calidad, perfectas para la recuperación muscular. Su fórmula ayuda a aumentar la saciedad y encaja en dietas de control calórico o de mantenimiento físico. Es una opción saludable para quienes valoran productos prácticos y con un aporte nutricional real.

El sabor açaí-plátano combina frescura y dulzura natural sin resultar empalagoso al paladar. No incluye azúcares añadidos, solo los que provienen de forma natural de sus ingredientes. Eso la convierte en una bebida que cuida el sabor y la salud en partes iguales.

Su presentación de 280 g es ligera y perfecta para cualquier momento, desde desayunos a meriendas. Es fácil de transportar y se bebe directamente, sin necesidad de utensilios ni preparación previa. Así, las proteínas de calidad se vuelven más accesibles en cualquier parte del día.

Por 1,15 euros, esta propuesta de Mercadona es una compra inteligente para el bolsillo y la salud. Su perfil nutricional y su sabor diferenciado la hacen destacar frente a otras opciones refrigeradas. Es una bebida que encaja tanto en dietas saludables como en estilos de vida activos y exigentes.

Precios y ofertas actualizados el día 12/08/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios