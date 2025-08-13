Adiós Starbucks: Una famosa cadena abrirá más de 1,000 locales en Estados Unidos

En el mundo del café, la competencia nunca se detiene. Los amantes de esta bebida están viendo cómo nuevas propuestas llegan para cambiar el panorama tradicional en Estados Unidos. La batalla por conquistar el mercado está más viva que nunca.

Una cadena estadounidense que nació en un pequeño carrito de café en Oregon está ganando terreno rápidamente. Se trata de Dutch Bros, la cual es conocida por su enfoque en la rapidez y el servicio en autoservicio. La empresa planea abrir más de 1,000 nuevas tiendas en los próximos años para rivalizar directamente con Starbucks.

Dutch Bros, la empresa que desafía a Starbucks en Estados Unidos

Dutch Bros comenzó en 1992 en Grants Pass, Oregon, como un negocio familiar. Sus fundadores, Dane y Travis Boersma, combinaron su experiencia en la hostelería para ofrecer café espresso con un enfoque diferente. Hoy, la compañía opera más de 1,000 tiendas, principalmente en el oeste de Estados Unidos, y planea duplicar esta cifra para 2029.

A diferencia de Starbucks, que ofrece un espacio para quedarse a disfrutar en sus cafeterías, Dutch Bros apuesta por la rapidez y los puntos de autoservicio o drive-through. Esta estrategia está diseñada para captar a los clientes que buscan su café para llevar sin perder tiempo. Por eso, la expansión de Dutch Bros apunta a zonas claves como California y Texas, donde ambos competidores ya están presentes en gran número.

La oferta de Dutch Bros ha ido evolucionando más allá del café tradicional. Su menú incluye bebidas especiales como el Golden Eagle, con una mezcla de espresso, vainilla y caramelo, y la línea Rebel Energy, con sabores atrevidos como Double Rainbro. También venden batidos y smoothies que atraen especialmente a las generaciones más jóvenes.

Este enfoque ha dado resultados muy notables: sus ingresos crecieron un 28 % en el último año, alcanzando más de 415 millones de dólares, indican en The Street. El éxito se debe, en parte, a la cultura corporativa que promueven, con un equipo llamado “broistas” que busca generar un ambiente amigable y enérgico. La marca pone especial atención en programas de fidelización, que ya representan más del 70 % de las transacciones.

Dutch Bros no solo está aumentando su número de tiendas, sino que también mejora sus resultados financieros. En el último trimestre, la cadena abrió 31 locales nuevos en 13 estados, la mayoría de ellos de propiedad directa. Además, sus beneficios netos alcanzaron los 38,4 millones de dólares, un crecimiento notable respecto al año anterior.

Este crecimiento desafiante llega en un momento en el que Starbucks enfrenta algunos problemas internos, como la organización sindical y críticas sobre la calidad y velocidad del servicio. Mientras tanto, Dutch Bros aprovecha esta oportunidad para expandirse agresivamente y captar un público joven y fiel a su estilo. Con más de 160 nuevas aperturas planeadas para 2025 y la mirada puesta en alcanzar 7,000 tiendas a nivel nacional, Dutch Bros se posiciona como un serio rival.