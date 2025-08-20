Adeu definitiu a una coneguda cadena de roba a Catalunya: tancament massiu de botigues
Una empresa històrica del món de l'esport afronta un desenllaç inesperat que marca la fi d'una etapa
El sector del comerç esportiu a Espanya viu un dels seus moments més delicats. Després d'anys de creixement i de presència a ciutats d'arreu del país, una coneguda marca s'enfronta a un desenllaç inesperat. La notícia ha sorprès tant clients com treballadors, que observen amb preocupació el futur immediat.
Es tracta d'Intersport, cadena de botigues esportives que ha entrat en liquidació després de no aconseguir un acord amb els seus creditors. La manca de recursos ha portat el Jutjat del Mercantil número 3 de Barcelona a decretar la dissolució de les societats que integraven el grup. Així, Intersport SL, Intersport Retail One SL i Intersport CCS SA queden obligades a iniciar un procés de liquidació.
La caiguda d'un referent esportiu
L'intent de salvar la companyia passava per un pla de reestructuració que no va comptar amb el suport suficient. La direcció va proposar dues alternatives diferents: una condonació del 70% del deute amb quatre anys de marge, o bé una reducció del 30% amb pagaments a deu anys vista. Tanmateix, els creditors més rellevants, com BBVA, Banco Sabadell, Nike, Puma i Adidas, no van aprovar cap de les fórmules.
El requisit legal exigia el suport d'almenys el 66% del passiu total. Com que no van assolir aquesta xifra, l'empresa va quedar sense opcions viables per garantir la seva continuïtat. La impossibilitat d'atreure inversors interessats va agreujar encara més la situació, accelerant la decisió judicial de procedir amb la liquidació.
El despatx RCD Legal s'encarregarà de dirigir el procés concursal, revela SportLife. La prioritat serà dissenyar un pla de liquidació que intenti preservar les àrees del negoci que encara resulten rendibles. Alhora, es busca mantenir el màxim nombre de llocs de treball possibles dins d'un escenari clarament advers.
Futur incert per a les botigues
La xarxa d'establiments de la cadena compta amb 120 botigues repartides per tot Espanya. Cal assenyalar que la majoria d'aquests punts de venda funcionen com a franquícies, cosa que significa que continuaran obertes mentre puguin sostenir-se per si mateixes. El gran afectat de manera immediata ha estat el canal de venda en línia, que ja no es troba operatiu.
Hi ha indicis que la filial francesa d'Intersport podria assumir alguns dels actius de la central espanyola. No obstant això, aquesta opció no inclou fer-se càrrec dels deutes acumulats, cosa que en limita l'abast de l'operació. La decisió final dependrà de les negociacions en curs i de la viabilitat que es determini durant el procés concursal.
El tancament d'Intersport a Espanya suposa un cop considerable per al sector. La marca era reconeguda per la seva àmplia oferta d'articles esportius i la seva forta implantació al mercat. Ara, tant proveïdors com clients hauran d'adaptar-se a un escenari en què desapareix un dels noms més representatius del comerç esportiu.
