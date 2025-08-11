Acaba de llegar a Costco una delicia que desata la locura en Estados Unidos por $17

Agosto siempre trae consigo una energía especial. Las vacaciones de verano están en pleno apogeo, las reuniones al aire libre se multiplican y las compras en grandes superficies se convierten en una tradición para muchos. Entre esas visitas, Costco ocupa un lugar privilegiado para quienes buscan calidad, variedad y precios competitivos.

Este mes, las estanterías de Costco se llenan de productos que no solo destacan por ser nuevos, sino también por ser prácticos y deseados. Desde artículos para el hogar que elevan la comodidad a otro nivel, hasta opciones de alimentación ideales para disfrutar en familia o con amigos, las sorpresas no dejan de llegar. Sin embargo, hay una novedad que ha captado especialmente la atención en Estados Unidos: un pack de snacks proteicos.

Costco tiene en sus pasillos una novedad que todos sus miembros desean probar

Uno de los productos que más ha llamado la atención este mes es un snack muy saludable que ha sido revelado por la famosa cuenta de Instagram @costcodeals. Con más de 1,5 millones de seguidores, esta cuenta es conocida por descubrir auténticos tesoros en Costco. Esta vez, han puesto el foco en un nuevo “Snack Pack” de la marca Pure Protein.

El pack incluye un total de 14 unidades, con una combinación de sabores que promete conquistar todos los paladares. Encontrarás 4 bolsas de Hickory BBQ Popped Crisps, 4 bolsas de Sour Cream & Onion Popped Crisps y 6 bolsas de Cheddar Cheesy Crackers. Cada porción de este producto aporta entre 10 y 12 gramos de proteína, menos de 150 calorías y está totalmente libre de OMG (Organismos Modificados Genéticamente), grasas trans y soya.

La publicación en Instagram no tardó en hacerse viral: “¡Prueba este NUEVO Snack Pack @officialpureprotein ya en tiendas @costco de todo el país! ¡Consigue una caja de 14 unidades hoy mismo por solo $16.99!”, escribieron. Además, destacaron que es una opción ideal para actividades de verano como barbacoas, días de playa, pícnics y almuerzos rápidos.

Este snack no solo es práctico y saludable, sino que también se ajusta a las necesidades de quienes buscan alternativas sin ingredientes artificiales. La variedad de sabores, el aporte proteico y el precio competitivo lo convierten en uno de los lanzamientos estrella de este mes.

Costco renueva sus estantes con productos para todos los gustos

Agosto también es un mes de grandes lanzamientos en otras categorías. Los muebles y artículos de decoración ocupan un espacio importante entre las novedades. Según comentarios de compradores, uno de los sofás más ingeniosos y cómodos que ha llegado a la tienda promete ser el favorito para quienes desean renovar su salón.

Asimismo, Costco sigue sorprendiendo con su selección de comidas preparadas, bebidas y productos gourmet. Cada semana, se añaden nuevas opciones que elevan la experiencia de compra, permitiendo a los socios descubrir productos que no se encuentran en otros establecimientos.

La clave está en mantenerse atento a las actualizaciones que comparten cuentas como @costcodeals. Estas comunidades online se han convertido en la mejor fuente para no perderse ninguna oferta ni producto novedoso que llega a las estanterías.