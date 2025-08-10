Última hora sobre el cambio de precios de Dollar Tree en Estados Unidos: hay truco

Durante años, la promesa ha sido muy simple: en Dollar Tree todo costaba exactamente un dólar. No importaba qué producto eligieras, el precio era inamovible. Esa política era, de hecho, la esencia del nombre de esta famosa tienda de Estados Unidos.

Sin embargo, esa época quedó atrás en 2021, cuando Dollar Tree incrementó sus precios base a $1,25. Fue un cambio que, aunque parecía menor, supuso un aumento del 25% en plena crisis de inflación post-Covid.

Los precios vuelven a subir en Dollar Tree, pero de forma silenciosa

Después de la primera subida, Dollar Tree comenzó a incluir productos de mayor precio, como artículos de $3 y $5. Como eran pocos artículos y generalmente de mejor calidad, los clientes lo aceptaron sin demasiadas quejas.

Ahora, la situación es diferente. La cadena está aplicando otro aumento generalizado, llevando muchos de sus artículos de $1,25 a $1,50. Este cambio, aunque no oficializado a gran escala, ya se está dejando ver en las tiendas.

Los compradores deben estar atentos a una señal clara: las etiquetas rojas en ciertos productos. Estas pegatinas indican que el precio de ese artículo en particular subirá en breve a $1,50, aunque en ese momento siga marcado como $1,25.

El truco de las etiquetas rojas de Dollar Tree que debes conocer

Clientes en todo Estados Unidos han reportado que empleados de Dollar Tree están colocando etiquetas rojas sobre los precios de artículos básicos. Cuchillos, espátulas, guantes de limpieza, gafas para leer y otros productos del hogar son algunos de los afectados.

Según informes de Business Insider, un empleado de Dollar Tree confirmó que estos artículos con etiquetas rojas pronto costarán $1,50. Las pegatinas son un método interno para preparar la transición de precios, aunque en algunos casos el nuevo precio ya se está aplicando.

Incluso algunos usuarios de TikTok han mostrado carteles dentro de las tiendas que explican claramente que cualquier producto con etiqueta roja tendrá en un futuro el nuevo precio de $1,50. Es una señal directa que los consumidores deben conocer para evitar sorpresas en la caja registradora.

Para quienes frecuentan Dollar Tree por sus precios bajos, este cambio es significativo. Lo que antes era una referencia segura de ahorro, ahora requiere un análisis más cuidadoso por parte de sus clientes. Si te encuentras con un producto con etiqueta roja, es recomendable preguntar a un empleado si el precio ya ha cambiado y no des por hecho que sigue costando $1,25.