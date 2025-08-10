Demostrado: este anuncio de US Bank interesa a toda América, hazlo por tu bien

US Bank ha lanzado un mensaje importante dirigido a sus clientes más jóvenes en Estados Unidos. El banco quiere asegurarse de que las finanzas, desde muy temprano, formen parte del futuro de los jóvenes. Este mensaje es exactamente lo que muchos esperaban: una forma real de aprender educación financiera apoyados por una entidad sólida.

Hace un año, US Bank anunció una alianza con Greenlight, la fintech que ofrece una app con tarjeta de débito para niños y adolescentes. Esta alianza permite que los clientes jóvenes de US Bank puedan usar Greenlight sin coste adicional, directamente desde la app del banco, como parte de su cuenta de cheques.

US Bank es tajante: la importancia de la educación financiera desde joven

Con esto, el mensaje llega claro: aprender a ahorrar, ganar, gastar de forma responsable, todo bajo supervisión parental y usando herramientas reales. Es un paso concreto en su compromiso de impulsar la educación financiera desde la infancia.

Porque según datos recientes, muchos jóvenes no saben manejar conceptos básicos como presupuesto, ahorro o crédito. Casi el 29 % de la Generación Z no sabe su puntaje de crédito, y la mayoría busca consejos en redes sociales en vez de acudir a fuentes fiables como su propio banco. Esto genera grandes riesgos para el futuro.

Esto debes hacer para gestionar bien el dinero, según US Bank

Primero, aprender las recomendaciones básicas: distinguir entre gastar e invertir, tener metas de ahorro, aprender a hacer presupuestos simples. Segundo, usar plataformas como Greenlight integradas en US Bank, que permiten automatizar mesadas, gestionar tareas y tener récords de gastos en tiempo real. Esa combinación práctica y educativa es clave para construir hábitos sanos.

El banco se compromete a proporcionar recursos educativos útiles y accesibles desde temprano. No se trata solo de ofrecer cuentas bancarias, sino de integrar herramientas que enseñan activamente. Además, US Bank mantiene programas como becas y los módulos de Financial IQ o Scholarship, que demuestran que quiere acompañar a los jóvenes también en su educación financiera más allá de la banca básica.

¿Por qué ha lanzado este mensaje ahora?

US Bank sigue una petición de los reguladores como la Oficina del Contralor de la Moneda que pidió que los bancos mejoren la “capacidad financiera” de sus clientes. Segundo, porque la Generación Z y los millennials demandan contenido cercano y digital para entender sus finanzas.

US Bank apuesta por llegar antes por canales confiables, no dejar ese espacio solo a influencers o redes sociales. Y enseñar desde temprano crea clientes leales a futuro: si los niños aprenden con herramientas de US Bank hoy, posiblemente serán clientes adultos mañana.