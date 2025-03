7-Eleven rompe el silencio y da la fecha más esperada en Estados Unidos: hasta el 29

La espera terminó. La famosa cadena 7-Eleven ha sorprendido al público con un anuncio que mezcla deporte, sabor y nostalgia. En marzo de 2025, reveló una colaboración exclusiva con una de las figuras más queridas del baloncesto: Shaquille O’Neal.

La noticia fue confirmada por el medio People, que reveló los detalles de esta campaña. El resultado es un producto que ya está haciendo historia: el “Shaq-A-Licious XL Sour Pineapple Slurpee”, una bebida helada con sabor a piña ácida que promete conquistar paladares y corazones.

7-Eleven yna bebida con firma propia

El nuevo Slurpee no es cualquier producto. Se trata de una edición limitada creada en honor a los populares “Shaq Gummies”, los caramelos ácidos que llevan el rostro del exjugador.

Según People, la bebida está disponible hasta el 29 de abril de 2025 en tres cadenas: 7-Eleven, Speedway y Stripes. Este dato se ha convertido en una cuenta regresiva para miles de fanáticos que ya hacen fila para probar el nuevo sabor.

Además, hay un incentivo extra: los clientes que compren el Slurpee pueden llevarse una bolsa de los gummies por solo 2 dólares. Una oferta pensada para atraer a quienes ya siguen las campañas de marketing de O’Neal o simplemente buscan algo diferente.

Shaq, la estrella fuera de la cancha

Shaquille O’Neal no ha dudado en promocionar el lanzamiento. Fiel a su estilo, ha utilizado las redes sociales con humor y cercanía. En una publicación reciente, dijo: “Si no pruebas mi Slurpee, no me llames tu MVP”, una frase que rápidamente se volvió viral.

Esta colaboración no solo es un acierto en términos de ventas, sino también de imagen. O’Neal ha construido una carrera fuera del deporte como figura de entretenimiento, empresario e influencer. 7-Eleven supo aprovechar esa popularidad.

7-Eleven: una estrategia para destacar

La alianza es parte de un plan más amplio. 7-Eleven busca mantenerse relevante, sobre todo entre los consumidores más jóvenes. En un mercado cada vez más competitivo, las ediciones limitadas y las colaboraciones con celebridades ofrecen un camino claro para generar impacto.

Tal como señala People, este lanzamiento también refuerza la relación emocional entre la marca y sus clientes. Apostar por figuras conocidas mejora el reconocimiento y fideliza al público.

Un respiro tras meses difíciles

La campaña llega en un momento clave, ya que en octubre de 2024, 7-Eleven enfrentó una de sus crisis más sonadas. Según el medio ABC7, la cadena anunció el cierre de 444 tiendas en Norteamérica. Las razones fueron claras: baja afluencia de clientes, inflación, y una caída en la venta de cigarrillos.

Esta situación afectó la percepción pública. Muchos pensaron que la marca estaba en retirada. Sin embargo, con el impulso de Shaq, 7-Eleven demuestra que sigue teniendo músculo para innovar.

Hasta el 29: la fecha marcada

La colaboración tiene un plazo definido. El 29 de abril de 2025 es el último día para probar el Shaq-A-Licious. Ese dato ya circula como la fecha límite para no quedarse fuera de esta edición única.

El producto ha provocado largas filas en tiendas y comentarios entusiastas en redes. Muchos incluso han comenzado a coleccionar los empaques y a compartir reseñas en TikTok e Instagram.

Una jugada maestra

Con esta acción, 7-Eleven no solo lanza un nuevo sabor. Refuerza su identidad, recupera visibilidad y conecta con nuevas generaciones.

El Slurpee de Shaq podría ser el inicio de una nueva etapa en la historia de la cadena. Una en la que las experiencias importan tanto como los productos. Y donde el sabor de la nostalgia puede ser el mejor ingrediente.