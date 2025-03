7-Eleven trenca el silenci i dona la data més esperada als Estats Units: fins al 29

L'espera ha acabat. La famosa cadena 7-Eleven ha sorprès el públic amb un anunci que barreja esport, sabor i nostàlgia. Al març de 2025, va revelar una col·laboració exclusiva amb una de les figures més estimades del bàsquet: Shaquille O'Neal.

La notícia va ser confirmada pel mitjà People, que va revelar els detalls d'aquesta campanya. El resultat és un producte que ja està fent història: el "Shaq-A-Licious XL Sour Pineapple Slurpee", una beguda gelada amb sabor a pinya àcida que promet conquerir paladars i cors.

7-Eleven i una beguda amb firma pròpia

El nou Slurpee no és qualsevol producte. Es tracta d'una edició limitada creada en honor als populars "Shaq Gummies", els caramels àcids que porten el rostre de l'exjugador.

Segons People, la beguda està disponible fins al 29 d'abril de 2025 en tres cadenes: 7-Eleven, Speedway i Stripes. Aquesta dada s'ha convertit en un compte enrere per a milers de fanàtics que ja fan cua per provar el nou sabor.

A més, hi ha un incentiu extra: els clients que comprin el Slurpee poden emportar-se una bossa dels gummies per només 2 dòlars. Una oferta pensada per atreure aquells que ja segueixen les campanyes de màrqueting d'O'Neal o simplement busquen alguna cosa diferent.

Shaq, l'estrella fora de la pista

Shaquille O'Neal no ha dubtat a promocionar el llançament. Fidel al seu estil, ha utilitzat les xarxes socials amb humor i proximitat. En una publicació recent, va dir: "Si no proves el meu Slurpee, no em cridis el teu MVP", una frase que ràpidament es va fer viral.

Aquesta col·laboració no només és un encert en termes de vendes, sinó també d'imatge. O'Neal ha construït una carrera fora de l'esport com a figura d'entreteniment, empresari i influencer. 7-Eleven va saber aprofitar aquesta popularitat.

7-Eleven: una estratègia per destacar

L'aliança és part d'un pla més ampli. 7-Eleven busca mantenir-se rellevant, sobretot entre els consumidors més joves. En un mercat cada vegada més competitiu, les edicions limitades i les col·laboracions amb celebritats ofereixen un camí clar per generar impacte.

Tal com assenyala People, aquest llançament també reforça la relació emocional entre la marca i els seus clients. Apostar per figures conegudes millora el reconeixement i fidelitza el públic.

Un respir després de mesos difícils

La campanya arriba en un moment clau, ja que a l'octubre de 2024, 7-Eleven va enfrontar una de les seves crisis més sonades. Segons el mitjà ABC7, la cadena va anunciar el tancament de 444 botigues a Amèrica del Nord. Les raons van ser clares: baixa afluència de clients, inflació, i una caiguda en la venda de cigarretes.

Aquesta situació va afectar la percepció pública. Molts van pensar que la marca estava en retirada. No obstant això, amb l'impuls de Shaq, 7-Eleven demostra que continua tenint múscul per innovar.

Fins al 29: la data marcada

La col·laboració té un termini definit. El 29 d'abril de 2025 és l'últim dia per provar el Shaq-A-Licious. Aquesta dada ja circula com la data límit per no quedar-se fora d'aquesta edició única.

El producte ha provocat llargues cues a les botigues i comentaris entusiastes a les xarxes. Molts fins i tot han començat a col·leccionar els envasos i a compartir ressenyes a TikTok i Instagram.

Una jugada mestra

Amb aquesta acció, 7-Eleven no només llança un nou sabor. Reforça la seva identitat, recupera visibilitat i connecta amb noves generacions.

El Slurpee de Shaq podria ser l'inici d'una nova etapa en la història de la cadena. Una en la qual les experiències importen tant com els productes. I on el sabor de la nostàlgia pot ser el millor ingredient.