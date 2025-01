Giro de 180º con este famoso bar de Barcelona: reabre las puertas tras su triste adiós

El panorama gastronómico y cultural de Barcelona celebra la recuperación de uno de sus locales más emblemáticos. Ubicado en la plaza de Sant Agustí Vell, en el corazón del barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera. Tras permanecer cerrado desde octubre de 2021 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, este histórico establecimiento reabrirá sus puertas esta primavera.

Justo a tiempo para conmemorar el centenario de su fundación en 1925. Se trata del bar Mundial, fundado hace 100 años y consolidado como un punto de encuentro para los amantes del boxeo y vecinos del barrio. Durante más de nueve décadas, sus mesas reunieron a aficionados al deporte, convirtiéndose en un símbolo del tejido social de Barcelona.

Sin embargo, tras la crisis provocada por la pandemia, el bar tuvo que cerrar sus puertas, dejando un vacío que los barceloneses han sentido profundamente. La esperada reapertura del bar será posible gracias al grupo La Confiteria, dirigido por Enric Rebordosa y Lito Baldovino. Esta empresa es conocida por su labor en la revitalización de locales históricos de la ciudad como el Cafè del Centre, Mudanzas y Bolero Bar.

Un bar de Barcelona con una larga historia cultural detrás

Según declaraciones a TotBarcelona, los nuevos propietarios lo han adquirido con el compromiso de mantener su esencia. En este sentido, el cartel con la inscripción “Mundial Bar, desde 1925”, que nunca fue retirado durante los años de cierre, seguirá presidiendo la entrada. Además, el interior del bar mantendrá la exposición de fotografías de boxeadores que lo caracterizó durante décadas.

Todo ello luce como un homenaje a su legado histórico entre 1929 y 1967, época en que el Mundial era punto de encuentro para los fanáticos del deporte. En el ámbito gastronómico, el bar Mundial también buscará preservar sus raíces, conocidas por su excelente oferta de pescado y marisco. Aunque los nuevos propietarios han asegurado que estas especialidades seguirán siendo una parte clave del menú, aún no se ha confirmado si la carta incluirá los mismos platos que antes.

La reapertura de este local de Barcelona no solo representa la recuperación de un espacio emblemático para los vecinos. Si no también un gesto hacia la conservación cultural de Barcelona. Así, este centenario local volverá a ser un lugar de encuentro donde pasado y presente se fusionan.

Otros locales que no han tenido tanta suerte

El cierre de bares emblemáticos parece estar a la orden del día en Cataluña. De hecho, hace unos días saltó a la luz que el mítico Bar Boia de Cadaqués también cesa su actividad después de 79 años. La noticia no ha gustado a la comunidad de este pueblo de la Costa Brava que depende, en gran parte, del turismo.

Se trata de un ejemplo más de que tanto Barcelona como otras ciudades catalanas no están pasando por su mejor momento. O al menos, no por uno en el que se apueste por conservar los negocios de toda la vida. No cabe duda de que la decisión de abrir de nuevo el bar Mundial es un ejemplo para todos los demás.