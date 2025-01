Gir de 180° amb aquest famós bar de Barcelona: reobre les portes després del seu adeu

El panorama gastronòmic i cultural de Barcelona celebra la recuperació d'un dels seus locals més emblemàtics. Ubicat a la plaça de Sant Agustí Vell, al cor del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Després de romandre tancat des del 2021 a causa de l'impacte de la pandèmia de COVID-19, aquest històric establiment reobrirà les portes aquesta primavera.

Just a temps per commemorar el centenari de la seva fundació el 1925. Es tracta del bar Mundial, fundat fa 100 anys i consolidat com un punt de trobada per als amants de la boxa. Durant més de nou dècades, les seves taules van reunir aficionats a l'esport, convertint-se en un símbol del teixit social de Barcelona.

No obstant això, després de la crisi provocada per la pandèmia, el bar va haver de tancar les portes, deixant un buit que els barcelonins han sentit profundament. L'esperada reobertura del bar serà possible gràcies al grup La Confiteria, dirigit per Enric Rebordosa i Lito Baldovino. Aquesta empresa és coneguda per la seva tasca en la revitalització de locals històrics com el Cafè del Centre, Mudanzas i Bolero Bar.

Un bar de Barcelona amb una llarga història cultural darrere

Segons declaracions a TotBarcelona, els nous propietaris l'han adquirit amb el compromís de mantenir la seva essència. En aquest sentit, el cartell amb la inscripció “Mundial Bar, des de 1925”, que mai va ser retirat durant el tancament, seguirà a l'entrada. A més, l'interior del bar mantindrà l'exposició de fotografies de boxejadors que el va caracteritzar durant dècades.

Tot això llueix com un homenatge al seu llegat històric entre 1929 i 1967, època en què el Mundial era punt de trobada per als fanàtics de l'esport. En l'àmbit gastronòmic, el bar Mundial també buscarà preservar les seves arrels, conegudes per la seva excel·lent oferta de peix i marisc. Encara que els nous propietaris han assegurat que aquestes especialitats seguiran sent una part clau del menú, encara no s'ha confirmat si la carta inclourà els mateixos plats que abans.

La reobertura d'aquest local de Barcelona no només representa la recuperació d'un espai emblemàtic per als veïns. Si no també un gest cap a la conservació cultural de Barcelona. Així, aquest centenari local tornarà a ser un lloc de trobada on passat i present es fusionen.

Altres locals que no han tingut tanta sort

El tancament de bars emblemàtics sembla estar a l'ordre del dia a Catalunya. De fet, fa uns dies va saltar a la llum que el mític Bar Boia de Cadaqués també cessa la seva activitat. La notícia no ha agradat a la comunitat d'aquest poble de la Costa Brava que depèn, en gran part, del turisme.

Es tracta d'un exemple més que tant Barcelona com altres ciutats catalanes no estan passant pel seu millor moment. O almenys, no per un en què s'aposti per conservar els negocis de tota la vida. No hi ha dubte que la decisió d'obrir de nou el bar Mundial és un exemple per a tots els altres.