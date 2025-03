'A la tarda...': avís del Meteocat per les fortes pluges que encara poden caure avui

Aquest diumenge, Catalunya s'està enfrontant a una jornada meteorològicament agitada. Des del migdia, diverses zones del territori ja han experimentat intenses pluges, també tempestes elèctriques i fins i tot episodis de calamarsa, però el pitjor podria estar encara per arribar.

Segons les previsions del Meteocat, el panorama per a aquesta tarda es complica. Hi haurà una expansió i intensificació d'aquests fenòmens en diferents regions de la comunitat.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que durant el matí els xàfecs han afectat punts de l'interior de la Depressió Central i de l'est de Catalunya. No obstant això, a la tarda les tempestes podrien estendre's i afectar més àrees. Serien especialment probables al nord-est, així com al Pirineu, Prepirineu, l'àrea prelitoral i altres zones centrals.

Tarda de risc per tempestes i calamarsa al nord-est català

La previsió apunta a xàfecs d'intensitat feble a moderada, encara que no es descarta que en alguns casos puguin ser localment forts i acompanyats de calamarsa. També es preveu activitat tempestuosa, la qual cosa incrementa el nivell de risc meteorològic per a la tarda. Encara que en general les quantitats de precipitació seran escasses o poc abundants, podrien ser puntualment elevades en àrees de muntanya i el prelitoral.

Des del migdia, el Meteocat ha activat avisos per risc de pluges intenses i calamarsa en diverses comarques del nord-est. Abarca zones de l'interior i del litoral i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d'una alerta preventiva davant fenòmens localitzats, però potencialment adversos.

Aquests avisos afectaran àrees del Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Selva, Gironès, Baix Empordà, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Moianès, Bages, Maresme, Barcelonès, Anoia, Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i el Baix Penedès.

Les alertes es desactiven al final de la tarda, però la pluja continuarà

La fase més crítica d'aquest episodi s'espera entre les 12:00 i les 18:00 hores, període en què s'ha activat l'alerta per risc meteorològic. A partir d'aquesta hora, es preveu que la intensitat de les precipitacions disminueixi progressivament.

No obstant això, les pluges podrien continuar, especialment en zones del litoral català, on els xàfecs podrien mantenir-se fins a les últimes hores del dia, encara que ja amb menor intensitat.

Des del Meteocat s'ha insistit en la necessitat de precaució durant les pròximes hores, sobretot en àrees exposades a tempestes. També es recomana seguir les actualitzacions del pronòstic en temps real, ja que la distribució de les precipitacions pot variar de forma local.