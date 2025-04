'Demà al migdia...': Eloi Cordomí trenca el seu silenci i avisa del canvi a Catalunya

El meteoròleg Eloi Cordomí ha llançat un aclariment sobre el canvi de temps que s'aveïna a Catalunya. Després d'uns dies marcats per temperatures suaus i cels estables, l'expert ha anunciat l'arribada de les últimes sacsejades de la borrasca Olivier. I és que començaran a fer-se notar en les pròximes hores amb un notable canvi en el panorama meteorològic.

"Arriben les restes de la borrasca Olivier", ha assenyalat Eloi Cordomí a les seves xarxes socials. A més, ha alertat que deixarà cels amb núvols bastant trencats, és a dir, amb intervals nuvolosos que permetran veure el sol de forma intermitent. Una situació típica de transició, que pot proporcionar una falsa sensació d'estabilitat, però que amaga en realitat un canvi més profund.

El fenomen més immediat serà l'augment de les temperatures. Segons l'expert, demà al migdia es notarà un clar ascens tèrmic, amb valors que superaran els 25 graus a l'interior de Catalunya. Aquest increment s'atribueix a l'entrada d'una massa d'aire més càlida acompanyada de vents moderats del sud-oest.

Eloi Cordomí també confirma l'arribada de pluges

Davant aquest panorama, s'incrementarà una sensació de xafogor atípica per a mitjans d'abril, tanmateix, aquesta calor serà efímera. En aquest sentit, Eloi Cordomí adverteix que a partir de dissabte a la tarda començaran els primers canvis significatius. Serà llavors quan apareguin ruixats esporàdics que s'intensificaran durant el diumenge.

"Dissabte a la nit i sobretot diumenge a la tarda hi haurà ruixats", explica el meteoròleg, assenyalant que les precipitacions podran ser localment intenses. Especialment en zones del Prepirineu i l'interior del nord-est català. Aquest episodi d'inestabilitat no s'allargarà massa, però servirà com a recordatori que la primavera és una estació de contrastos.

Un cap de setmana de vacances

Els models meteorològics apunten a una possible recuperació de les temperatures i una millora del temps a partir de dilluns. Encara amb algunes incerteses respecte a l'evolució de l'atmosfera. Per ara, Eloi Cordomí recomana estar atents a les actualitzacions del pronòstic i no confiar-se pel sol intermitent de les pròximes hores.

"El cel no diu tota la veritat", conclou amb ironia el meteoròleg. Per això, convida a seguir informats davant un cap de setmana que promet ser dinàmic en el meteorològic. Dos dies que donaran el tret de sortida a les esperades vacances de Setmana Santa.