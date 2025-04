Confirmat: L'AEMET alerta de pluges aquesta Setmana Santa a diverses comunitats

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha sorprès molts amb la previsió del temps per als pròxims dies. Durant aquesta Setmana Santa són molts els que volen saber si plourà o no, per poder planificar els seus dies de descans. En els últims dies hem tingut una mica de tot, perquè la inestabilitat i la calma s'han anat alternant.

La borrasca Olivier ha deixat pluges en moltes regions, especialment a Canàries i al sud peninsular. I el cert és que no desapareixerà tan fàcilment, perquè les precipitacions seguiran descarregant en moltes regions. Això sí, hi ha algunes sorpreses, perquè la inestabilitat més gran se centrarà en algunes comunitats en concret.

Una de les últimes prediccions de l'AEMET indica que, durant la primera part de la setmana, les pluges es concentraran al nord-oest. En zones com Galícia, Astúries, Castella i Lleó, Cantàbria o el País Basc les precipitacions poden ser destacables. També podria ploure a Navarra, La Rioja, Aragó o Catalunya, encara que no parlem de quantitats tan destacables.

En canvi, a la meitat sud i al Mediterrani seran menys probables les precipitacions. Això és, sens dubte, una gran notícia per a llocs com Andalusia o Múrcia. I és que, aquests pròxims dies, celebraran actes multitudinaris al carrer.

Una Setmana Santa amb temps variable, avisa l'AEMET

Els meteoròlegs també indiquen que les temperatures es mantindran en nivells moderats, almenys, fins al Dijous Sant. Llavors es podria produir una millora general del temps i un ascens tèrmic. Això sí, persistirà la possibilitat d'alguns ruixats al terç nord-oest.

Donada la naturalesa canviant de les previsions meteorològiques, especialment durant la primavera, l'AEMET recomana a la població mantenir-se informada. Tot això a través dels seus canals oficials i prestar atenció a les actualitzacions diàries del pronòstic del temps. És essencial que les confraries i els assistents a les processons de Setmana Santa estiguin atents a possibles canvis de temps.

I és que, encara que la Setmana Santa es presenta amb un panorama meteorològic variable, és probable que diverses comunitats autònomes tinguin pluges. No és una cosa inusual, ja que el mes d'abril sol ser un dels més plujosos de l'any. I encara que les temperatures no seran especialment altes, el cert és que tampoc recordaran ja a les temperatures hivernals que hem tingut al març.