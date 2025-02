Molt d'ull divendres a la tarda: els meteoròlegs avisen del que passarà a Catalunya

Són molts els que fa dies esperen que plogui amb ganes a Catalunya. En les pròximes hores, tanmateix, tindrem més núvols que pluja, encara que no hi ha mal que per bé no vingui. I és que els meteoròlegs porten bones notícies per als amants de la pluja.

I és que tan sols falten unes hores perquè les precipitacions tornin a moltes comarques. La pluja caurà de forma molt més generalitzada a partir de divendres a la tarda. Almenys així ho han confirmat ja diversos experts que apunten que la regada serà molt més generosa.

Les zones més beneficiades per les pluges de divendres seran el Pirineu, el Prepirineu, la Catalunya Central i comarques del sud. Les precipitacions que caiguin al Pirineu tornaran a ser en part en forma de neu, però amb una cota canviant. D'aquí que a primera hora s'iniciï una nevada a partir dels 1.600 metres d'altitud i que després vagi baixant.

La neu seguirà cobrint de blanc el Pirineu

Fins al moment no sembla que la neu caurà en molta quantitat, encara que sí el suficient com per seguir engrossint els gruixos existents. En aquest sentit, els meteoròlegs expliquen que "els acumulats de pluja i neu seran lleus". Tot i així, els amants de l'esquí podran seguir gaudint d'un esport que, malgrat la majoria, té els dies comptats.

Ara bé, el panorama de pluja i neu de divendres no es donarà per finalitzat una vegada comenci el dissabte i el mes de març. De fet, la inestabilitat tornarà a apoderar-se d'alguns punts de Catalunya a partir de la tarda de dissabte. En aquesta ocasió, els punts més agraciats per l'aigua seran les comarques de Lleida, i el nord-oest.

En la mateixa línia, diumenge la tendència de precipitació es mantindrà localitzada en els punts més alts de Catalunya. El Pirineu Occidental podria tornar a registrar nevades, encara que novament seran "lleus". Amb relació a la cota en què podria nevar, encara cal esperar una mica més per veure les previsions.

El vent, un factor determinant en el 'repartiment' de la pluja

Poca gent sap i coneix les raons de per què d'un moment a un altre pot canviar el temps. En la gran majoria de les ocasions el causant és el mateix: el vent. Això mateix passarà a finals d'aquesta setmana, quan el vent gregal desaparegui per donar pas al llevant.

Això fa que el moviment de núvols entri en acció i en ocasions com les d'aquesta setmana es tradueixin en precipitacions. Així que si no et ve bé que aquest cap de setmana plogui, ja saps a qui pots culpar. El vent de llevant és el responsable que encara no puguis deixar anar el paraigua.