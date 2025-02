Gir de 180 graus amb les pluges: en aquestes comarques de Catalunya podria ploure molt

Les condicions meteorològiques a Catalunya podrien patir importants canvis en els pròxims dies. De fet, el pronòstic parla de possibles pluges intenses en moltes comarques, coincidint amb el mes de març. Si es confirma, parlarem d'un gir de 180 graus amb el temps, de la mà d'una gran inestabilitat.

Segons les previsions més recents, les pluges més intenses es concentraran a les zones costaneres i l'interior de Catalunya. Al mapa de possible acumulació de pluja s'observa com en punts de la Costa Brava i de Barcelona plouria moltíssim. Algunes àrees podrien rebre fins a 40 mm de pluja, i, en els punts més afectats, l'acumulació podria superar els 80 mm.

La previsió indica que les pluges seran més intenses al sud i a les comarques de l'interior, com l'Alt i el Baix Empordà. Aquestes regions experimentaran precipitacions que, sumades a l'augment de la humitat i les baixes temperatures, crearan un ambient més fresc. D'altra banda, encara que el nord de Catalunya i les zones del Pirineu també veuran aigua, s'espera que aquestes zones acumulin menys pluja que les comarques costaneres i de l'interior.

Les pluges vindran acompanyades de neu al Pirineu

Les precipitacions al Pirineu serien en forma de neu, cosa que generarà una bona capa per als amants dels esports d'hivern. Les temperatures també experimentaran un descens considerable, especialment a les zones més altes i l'interior, on tindran un ambient força hivernal. Això sí, les precipitacions implicaran un petit alleujament per al camp i els embassaments de Catalunya.

En definitiva, el mes de març es presenta amb més inestabilitat de la que hem tingut aquests dies. Els xàfecs i les tempestes podrien ser la tònica general, amb un ambient més propi de l'hivern que de la primavera. De totes maneres, cal seguir amb atenció els mapes, perquè el pronòstic pot canviar força.

Un mes de març que podria ser força plujós

Molts esperen l'arribada del mes de març per començar a acomiadar-se de l'hivern. Però les previsions més recents indiquen que queda fred per estona. Les pluges, per la seva banda, tornarien per la porta gran, a mesura que ens anem endinsant a la primavera.

I és que aquesta estació de l'any és tradicionalment una ben plujosa. Per això, caldrà esperar força perquè torni l'estabilitat. De moment, cal centrar-se en un final d'hivern plujós, fred i amb neu a les cotes més altes.