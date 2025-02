Gerro d'aigua freda del Meteocat sobre les pluges a Catalunya: 'A la tarda...'

Catalunya fa dies que espera un nou canvi de temps. Si bé ha anat plovent al llarg de la setmana, ho ha fet de manera molt puntual i en zones molt localitzades. En cap moment hi ha hagut una regada general que ajudi a millorar el nivell dels embassaments.

En aquest sentit, els experts del Meteocat ja han confirmat que avui tampoc s'esperen grans canvis. Aquest dijous, és cert, els núvols tornaran a ser els protagonistes, però sense deixar pluges. Com a molt podria caure alguna gota, sobretot de cara a la tarda, encara que de manera anecdòtica.

En aquesta ocasió, la zona del Pirineu Occidental és la zona amb més probabilitat de veure ploure. De fet, tot el nord-oest de Catalunya és on les pluges podrien descarregar una mica. Amb tot, tot dins de la normalitat d'una jornada de transició de febrer a març.

Les pluges tornaran en els pròxims dies

El Meteocat assenyala que, encara que els cels acabaran força ennuvolats, no es tracta de núvols que deixin molta pluja. "Hi haurà nuvolositat abundant, sobretot a la tarda", indiquen. Així mateix, la previsió diu que "al Pirineu no es descarta alguna gota a la tarda i les temperatures podrien ser lleugerament més baixes".

Però que no entri el pànic entre els que esperen amb paraigua a la mà que arribin les precipitacions. I és que encara que aquest dijous no serà un dia plujós en termes generals, els núvols d'avui serviran de precedent. Sens dubte, es tracta d'un avanç del que arribarà a partir de divendres.

"Serà a partir de divendres a la tarda quan tinguem algunes precipitacions i neu", expliquen els experts. Així mateix, de cara al cap de setmana la cosa sembla no millorar i pot ser que algunes desfilades de Carnaval es vegin afectades. I és que també a partir del migdia de dissabte i fins diumenge la inestabilitat podria anar creixent.

Un cap de setmana passat per aigua

Encara està per definir la previsió del cap de setmana, però sí que s'aveïna humida i inestable. D'aquesta manera, el mes de març començaria sent un mes amb una tendència diferent de la que ha deixat febrer. Sens dubte, això no és una bona notícia per a aquells que esperen aquest cap de setmana per celebrar la vida en color.

Ara bé, és una bona notícia per als embassaments de Catalunya, ja que és necessari que les pluges continuïn caient. Una vegada més, caldrà esperar a les pròximes previsions per acotar més el que succeirà. Sigui com sigui, sembla que el sol brillarà per la seva absència o, com a mínim, el seu poc poder de trencar completament els núvols.