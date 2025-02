'Març s'estrenarà amb...': Avís d'última hora de Roberto Brasero per a aquests dies

L'hivern continua deixant la seva empremta a Espanya, però aquest dijous les gelades han estat menys intenses que en jornades anteriors. Encara s'han registrat temperatures sota zero en algunes regions, però no parlem de mínimes tan baixes. A més, Roberto Brasero ja va avançar dimecres que en moltes altres comunitats tindrien valors més suaus.

Aquest lleuger ascens tèrmic no significa estabilitat total, ja que la nuvolositat ha guanyat protagonisme al centre i l'est de la península. Almenys a primera hora del matí. Segons Roberto Brasero, "un front que se n'anirà" és el responsable d'aquest augment de núvols, encara que posteriorment els cels tornaran a aclarir-se.

No obstant això, a la tarda, un nou front atlàntic entrarà per l'oest. I molta atenció a aquest altre, perquè podria donar un tomb al temps en moltes regions. El meteoròleg d'Antena 3 ha anticipat canvis importants en el temps per als pròxims dies.

L'avís de Roberto Brasero per al cap de setmana

Les previsions meteorològiques indiquen que la borrasca podria entrar pel sud divendres, deixant pluges a Andalusia. A més, aquestes precipitacions podrien estendre's durant dissabte al centre i a l'est peninsular. També al sud del Mediterrani, afectant regions com Castella-la Manxa, Múrcia i la Comunitat Valenciana.

Diumenge, la inestabilitat anirà perdent força, encara que les pluges podrien persistir a Andalusia, Múrcia i Canàries. Això marcaria l'inici d'un mes de març amb un ambient més canviant, en contrast amb l'estabilitat de dies anteriors.

Març arriba amb moltes ganes de deixar pluja

Segons Roberto Brasero, "sí que sembla que març s'estrenarà amb un temps més mogut i més fresc". És a dir, el nou mes ens portarà un descens tèrmic i major inestabilitat en bona part del país. Les temperatures, que en les últimes setmanes han estat més aviat suaus, podrien tornar a baixar, especialment a l'interior.

Aquest escenari confirma que el temps en els pròxims dies estarà marcat per l'alternança entre períodes de nuvolositat, pluges i clars. L'activitat meteorològica més gran la podríem tenir al sud i est d'Espanya. Les pròximes actualitzacions seran clau per determinar l'evolució exacta de la borrasca i la intensitat de les precipitacions.