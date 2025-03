Atenció al divendres: els meteoròlegs alerten de forts xàfecs en aquestes comarques

Els mapes del temps a Catalunya s'omplen aquests dies dels símbols de pluja, núvols i vent. I no és per menys, ja que la previsió és que caiguin xàfecs, com a mínim, fins diumenge. En definitiva, la primera setmana de març es manté inestable i amb un temps que convida a quedar-se a casa.

L'evolució de les precipitacions va canviant en funció dels dies. Depenent del dia, pot ploure amb més o menys intensitat, deixant quantitats d'aigua variables. Aquest divendres, però, tots els ulls estan posats en una regió molt concreta de Catalunya.

En concret, la inestabilitat més gran es traslladarà a les comarques del nord-est de Catalunya, que rebran moltes precipitacions. Per allí es concentraran els xàfecs més intensos i serà la zona del mapa on més inestabilitat es registri. No obstant això, els experts avisen que tornarem a parlar d'una jornada marcada per les pluges.

Xàfecs en moltes comarques en les pròximes jornades

Des del Meteocat informen que, fins divendres, els xàfecs es localitzaran de manera més destacada al prelitoral i litoral de Catalunya. Però serà a partir del cap de setmana quan les pluges es tornin molt més generals. Encara que el nord-est prendrà les regnes, és probable que els xàfecs reguin gran part del país.

Tot això serà el resultat de l'entrada de la borrasca Jana al territori. Amb aquesta irrupció les precipitacions es tornaran bastant més intenses i s'atreviran a repartir-se pel mapa. Almenys, així ho mostren també els mapes de predicció del Meteocat.

Ara bé, que no entri el pànic per als que estan desitjant que aquest temporal acabi. I és que des del Meteocat s'han atrevit a avançar que diumenge sortirà el sol. Així que l'últim dia de la setmana podria portar una mica de bonança i respir per als que se'ls està fent bola l'hivern.

Les pluges vindran acompanyades de vent

Aquests dies està fent fred, però no perquè els termòmetres hagin descendit massa. Si no perquè el vent que bufa fort fa que la sensació tèrmica baixi. Això, juntament amb les pluges, provoca que sigui imprescindible encendre la calefacció en qualsevol racó del país.

Els vents de Llevant i Xaloc estan sent els protagonistes d'una setmana de març intensa i inestable. Tot això, posant el fermall final a un hivern llarg i meteorològicament canviant. Ara és moment de començar a preparar la benvinguda a una primavera que compta els dies per estrenar-se.