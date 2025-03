Oficial: Roberto Brasero i l'AEMET llancen una alerta d'última hora a aquestes regions

Espanya viu un potent episodi de pluges, que afecta especialment a l'est peninsular i que continuarà en els pròxims dies. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), de fet, ha activat alertes aquest dijous per precipitacions intenses. Les pluges seran localment bastant intenses, però el que més preocupa és la seva persistència.

Les províncies en alerta són Tarragona, Castelló, València i el nord-oest de Múrcia, encara que no es descarta activar avisos en altres regions. En aquest sentit el meteoròleg d'Antena 3, Roberto Brasero, també s'ha sumat als avisos. "Aquest dijous seguirà plovent en les mateixes zones que avui, agreujant la situació a Múrcia, Almeria, Tarragona i sobretot a la Comunitat Valenciana".

A Roberto Brasero li preocupen especialment alguns punts de l'interior de Castelló i del prelitoral valencià. I és que els acumulats podrien superar els 400 litres per metre quadrat, incrementant el risc d'inundacions i desbordaments.

L'avís de Roberto Brasero per als pròxims dies

El divendres, explica Roberto Brasero, encara que la inestabilitat al Mediterrani seguirà present, el protagonisme passarà a l'oest peninsular. Per allí entrarà una borrasca atlàntica d'alt impacte, que podria rebre el nom de Jana. Aquesta portarà forts vents i pluges generalitzades, que començaran per l'oest i avançaran per tot el país entre el divendres i el dissabte.

Segons Roberto Brasero, "s'espera que un front travessi la península amb pluges en pràcticament tot el país". Això sí, afectarà amb més intensitat Catalunya, el nord de la Comunitat Valenciana, Extremadura, Castella-la Manxa, Madrid i Andalusia. En aquestes zones, les precipitacions podrien anar acompanyades de tempestes, calamarsa i ratxes de vent molt intenses.

La situació no millora el cap de setmana

El dissabte i el diumenge, el front atlàntic seguirà afectant sobretot el Mediterrani, però amb pluges una mica menys intenses. Tot i això, "suma i segueix, la pluja no para", adverteix Roberto Brasero. En definitiva, la situació es mantindrà bastant complicada en totes aquestes zones.

Per últim, el cap de setmana portarà un altre fenomen destacat: tornarà a nevar amb abundància a les muntanyes de la península. Les cotes de neu descendiran a mesura que avanci la nova borrasca. És a dir, tindrem novament un ambient hivernal, encara que la primavera està cada vegada més a prop.