Entre 100 i 150 litres: Enorme felicitat a Catalunya pel temporal de pluja i neu

Catalunya espera amb ganes l'arribada d'un nou temporal que deixarà litres i litres d'aigua en diversos punts del territori. Els experts confirmen que les pluges seran considerables i que s'arribaran a registrar acumulacions importants. En aquesta ocasió, la regada serà general i pocs punts escaparan de diverses jornades humides.

En aquest sentit, els experts ja parlen d'una "litrada importantíssima a Catalunya". A priori, les acumulacions més grans es preveuen al Pirineu, el Prepirineu i les Terres de l'Ebre. Serà allà on els registres podrien assolir fins a 150 litres d'aigua en tot l'episodi.

Sens dubte, una bona notícia per a la situació hídrica de la regió. I és que encara que alguns pantans ja gaudeixen de bona salut, d'altres encara necessiten millorar els seus nivells. Així doncs, el temporal vindrà carregat d'aigua i optimisme per als regants.

Dies de pluja i també de neu a Catalunya

Els models de predicció apunten a uns nivells "generosos" d'aigua. Sobretot, destaquen les acumulacions totals al llarg dels dies. Ja que, encara que plourà a pràcticament totes les comarques catalanes, les precipitacions cauran de forma irregular.

El Meteocat només ha activat alertes en tres comarques i, a la resta, es preveu normalitat. Ara bé, el continu degoteig de precipitacions al llarg dels dies farà que s'arribin a acumular bones xifres. Així doncs, cal estar atents a llarg termini per evitar inconvenients per l'acumulació de diversos litres d'aigua.

"Els acumulats més importants es podrien produir a les capçaleres dels nostres rius més importants", expliquen els experts. D'aquí que el Pirineu sigui una de les zones més beneficiades per les pluges i la neu. El temporal començarà a caure amb ganes el dijous, encara que la part més intensa arribarà de cara al cap de setmana.

Ruixats i tempestes intenses

El mapa del Meteocat mostra un panorama gris a Catalunya, a causa dels núvols carregats d'aigua que aniran arribant. Cal destacar que no s'espera que les pluges facin molt de mal. Encara que sempre cal extremar les precaucions, sobretot en punts de les Terres de l'Ebre.

Serà allà on s'esperi el pitjor episodi a partir del dijous. Les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta tindran els ruixats més intensos i és on més aigua s'acumularà. No hi ha dubte que és temps de recollir-se i esperar que passin les pluges, a l'espera del temps primaveral.