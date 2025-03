Confirmat: en aquestes 3 regions de Catalunya plourà força en les pròximes hores

Catalunya s'ha despertat avui majoritàriament coberta de núvols. Uns núvols que anuncien l'arribada d'un nou temporal de pluja que afectarà gran part del país. Ara bé, en les pròximes hores són tres les zones de la regió les que més es veuran afectades per les precipitacions.

En concret, es preveu que plogui amb més força a les zones de Girona, Barcelona i la costa sud de Catalunya. Les Terres de l'Ebre fa dies que estan en el focus dels experts, ja que és on més acumulació de pluja s'espera. De totes maneres, el matí no ha començat del tot plujós, sinó que els núvols s'han contingut i no han acabat de descarregar.

Serà a partir de la tarda i la nit quan arribin les pluges. Almenys en aquests punts del prelitoral i litoral en els quals fa hores que prevenen. A mesura que avanci el dia, els núvols s'aniran carregant i començaran a descarregar per deixar un capvespre humit i fred.

Un temporal de pluja i vent

La pluja no serà l'única protagonista de les pròximes hores. I és que el temporal arriba a Catalunya de la mà d'un vent que provocarà un descens de la sensació tèrmica. L'orografia de la zona prelitoral farà de "palanca" perquè les ratxes siguin encara més fortes.

Per tant, encara farà més sensació de fred, tot i que els mercuris s'estan mantenint bastant a l'alça durant aquests dies. Els vents de llevant i xaloc seran els que dominaran un ambient de finals d'hivern i de molta inestabilitat. Tanmateix, això no impedirà que els ruixats comencin a caure i compleixin el que s'ha promès.

El Pirineu també registrarà algunes precipitacions, però en forma de neu a les cotes més altes. Concretament, s'espera que comenci a nevar a partir dels 1.800 metres d'altitud a la part més oest. D'aquesta manera, es continuarà mantenint ferm el mantell de neu fins que arribi la primavera.

Situació complicada també a tot el litoral

Els municipis de la costa ja saben què significa que plogui i faci vent alhora. L'estat del mar es remou i es creen onades de fins a tres metres. D'aquí que els experts demanin precaució davant qualsevol activitat marítima, així com a les zones pròximes als passejos.

No és moment de sortir a practicar activitats a l'aire lliure. Aquestes últimes setmanes d'hivern conviden a recollir-se, fer plans d'interior i esperar, mai millor dit, que passi la tempesta. Mentrestant, la primavera, demostra amb la ràpida floració d'alguns arbres que ja està ansiosa per explotar.