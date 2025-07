Tornen les tempestes fortes: alerta en 13 comarques de Catalunya en les pròximes hores

Els xàfecs i les tempestes han descarregat amb ganes durant les darreres hores a Catalunya. De fet, només unes 4 comarques han quedat una mica al marge d'aquest episodi de pluges tan inusual en un mes de juliol. A la resta, la regada ha estat generalitzada, amb una intensitat de pluja que ha cridat l'atenció de molts meteoròlegs

Aquest dijous el que més s'ha notat ha estat la baixada de temperatures, amb força menys graus dels que tocaria per aquestes dates. Això sí, hem tingut una breu pausa pel que fa a precipitacions, tot i que algunes pluges han descarregat al litoral. Però es tracta només d'això, una pausa, abans del retorn de les tempestes a la tarda

El Meteocat activa l'alerta per intensitat de pluja a 13 comarques

Des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja s'han activat diversos avisos per pluja intensa aquesta tarda. En concret, les precipitacions més intenses s'esperen a punts de Tarragona, a la Catalunya Central i a la zona dels Pirineus. Fins a 13 comarques tenen avís en aquest moment, davant la possibilitat que les precipitacions caiguin amb força

Parlem de les comarques del Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès en el cas de la demarcació de Tarragona. A Girona, hi ha avisos a la Garrotxa i el Ripollès

Finalment, en el cas de Barcelona, els avisos s'han activat a Osona, Lluçanès, Moianès, Berguedà i Bages. A tot això cal afegir-hi la comarca del Solsonès, pertanyent a la demarcació de Lleida. Naturalment, no es descarta que les pluges caiguin amb intensitat també a la resta de comarques, tot i que són menys probables a l'oest

Amb els ulls posats en els pròxims dies

El que segur que molts agraeixen és la baixada de temperatures de les darreres hores. I, per si algú s'ho estava preguntant, no s'espera una pujada tèrmica a curt termini, de manera que continuarem respirant bé. De fet, aquest divendres els valors es mantindran per sota de la mitjana climàtica, igual que el cap de setmana

Ja durant el tram final de diumenge podrien pujar una mica, sense precipitacions destacables, tot i que dilluns la cosa podria tornar a canviar. Els mapes indiquen una nova baixada de termòmetres a Catalunya, per l'arribada d'una altra massa d'aire fred

En definitiva, el mes de juliol té ganes de deixar-nos amb bon regust de boca. Tant la baixada tèrmica, com les pluges abundants de les darreres hores, són un fenomen anòmal en aquesta època. No podem oblidar que ens trobem immersos en la canícula, que tradicionalment sol albergar les dates més caloroses de l'any a les nostres latituds