'120 litres en 3 o 4 hores': Avís contundent de Roberto Brasero per a aquesta zona

Aquest dijous, el temps a Espanya es presentarà molt inestable, especialment al Mediterrani. Per allà persistirà el risc de pluges intenses, avisa el meteoròleg Roberto Brasero. De fet, les precipitacions podrien ser torrencials, afectant àmplies zones, encara que una en concret podria endur-se la pitjor part.

Ja des de primera hora del dia, el litoral català està rebent aigua, encara que els núvols s’aniran dissipant progressivament cap al sud. Les pluges es traslladaran a les Illes Balears, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i parts d’Andalusia i Castella-la Manxa. En aquestes comunitats es preveu que siguin localment molt fortes.

Aquesta és la zona on més podria ploure avui

El meteoròleg Roberto Brasero adverteix, però, no podem perdre de vista les pluges al litoral de Catalunya. Allà s’hi podrien acumular fins a 60 l/m² en una hora i 120 l/m² en 3 o 4 hores, especialment a Barcelona i el prelitoral. És a dir, parlem d’un risc alt d’inundacions.

Aquest fenomen també s’espera en altres zones afectades, on les tempestes podrien anar acompanyades de calamarsa de mida considerable. També de vents forts i onatge.

Canvi radical amb les temperatures a part d’Espanya

Un altre canvi que s’ha notat al nord peninsular, gràcies a les pluges, té a veure amb les temperatures. Roberto Brasero assenyala que han baixat i són força fresques per a l’època. Al nord de Canàries, les temperatures també baixaran lleugerament avui a causa de la força dels vents alisis.

El dijous serà, en general, un dia menys calorós a gran part del país. Això sí, l’excepció la trobem a Extremadura i l’oest d’Andalusia, on se seguiran assolint els 37º durant la tarda.

Més calma de cara a divendres i el cap de setmana

Divendres, el sistema de baixes pressions que ha portat les pluges i tempestes començarà a allunyar-se. Encara es mantindran els ruixats al Mediterrani i a les Balears, especialment durant la matinada i primera hora del matí. A mesura que avanci el dia, els ruixats aniran cessant i, de fet, al Cantàbric s’espera que les temperatures pugin.

Per al cap de setmana, l’atmosfera s’estabilitzarà, i ja no s’esperen pluges fortes ni precipitacions significatives. Com a molt, podrien descarregar alguns ruixats febles al nord i a les Balears. Les temperatures pujaran i es normalitzaran per a l’època de l’any, amb valors que oscil·laran entre els 38º i 40º a Extremadura i Andalusia.

A Canàries també pujaran, ja que els vents alisis s’aniran calmant. Aquest canvi significarà el retorn d’una calor més pròpia de l’estiu, especialment diumenge. Serà a partir d’aquell dia quan les temperatures tornaran a pujar amb força a Espanya, situant-se de nou per sobre de la mitjana.