Es confirmen els rumors: Francesc Mauri deixa clar el temps que tindrem aquests dies

Catalunya veurà passar els dies de l'última setmana de març amb una previsió molt variable, depenent d'on ens trobem. Francesc Mauri s'ha encarregat d'explicar quin temps farà a Catalunya al llarg de les pròximes hores. I el cert és que, resumit, tindrem una mica de tot, una cosa molt típica d'aquesta època primaveral.

En aquest sentit, Francesc Mauri ha volgut començar pel diumenge, "perquè és el més fàcil". I és que l'últim dia de la setmana serà assolellat en el conjunt de les comarques catalanes. A penes quedaran algunes boires residuals en punts de l'interior a primera hora del matí.

En canvi, el dissabte serà molt diferent, amb un temps bastant revoltat i advers. L'home del temps de TV3 ha destacat que la inestabilitat assotarà, sobretot, el Pirineu lleidatà. Per allí s'esperen noves nevades, fred i molt vent.

Francesc Mauri destaca tot el que nevarà al Pirineu

L'expert avisa que les comarques més afectades per un nou temporal de neu seran la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. Allí, la cota descendirà el dissabte i caurà neu a partir dels 800 metres. Així mateix, es preveu que a partir dels 1.000, les acumulacions de neu siguin de fins a 20 centímetres.

Sens dubte, una nevada copiosa i important que submergirà aquest "racó de Catalunya" en una sensació de ple hivern. Evidentment, les temperatures descendiran al nord de la regió i, en especial, a causa del vent. Les ratxes podrien superar els 100 km/h en alguns punts i faran que la sensació tèrmica baixi de forma considerable.

Però el Pirineu no serà l'únic afectat pel vent, ja que la previsió també indica altres zones del país. Concretament, la Costa Brava i les Terres de l'Ebre. A l'extrem nord-est del territori també s'han activat avisos per mala mar, tot això causat per la tramuntana.

Un temps més primaveral a la resta de comarques

Més enllà d'aquests punts destacats en el mapa, a la resta del país el temps serà més calmat. El sol brillarà i, encara que també es podria notar el vent, les ratxes no seran tan fortes com al nord. La primavera es començarà a notar i les ganes d'estar a l'aire lliure aniran augmentant.

L'efecte del bon temps es podrà notar encara més de cara al diumenge. Ja no només perquè serà un dia generalment assolellat, sinó perquè serà el primer dia després del canvi horari. Ara, sí que sí, el canvi d'estació ha arribat.