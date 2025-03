Torna la neu: a partir d'aquest dia tornarà a nevar amb moltes ganes a Catalunya

Catalunya fa dies que viu una gran inestabilitat en un bon nombre de comarques. Aquest temps convuls no només es tradueix en pluja, sinó també en precipitacions en forma de neu. Però la situació no acabarà en les pròximes hores, sinó més aviat al contrari, perquè s'esperen nevades més intenses a Catalunya.

Els mapes de previsió indiquen que serà a partir del dijous quan la nevada es reactivarà de nou i tornaran a caure importants gruixos. Sobretot a la part del Pirineu Occidental, on porten des de fa dies sumen centímetres d'una capa blanca que recorda que encara és hivern. Concretament, el Meteocat destaca les nevades de la Vall d'Aran i del Pallars Sobirà.

Així mateix, part de les nevades es desplaçaran fins a la zona més oriental. Per la qual cosa també veuran el paisatge blanc al Ripollès. Això durant el dijous al matí, perquè a partir del migdia la inestabilitat guanyarà terreny en moltes més comarques.

La neu tornarà a descarregar en gran part de Catalunya

En aquest sentit, els experts destaquen que el dijous a la tarda podrien registrar-se nevades també a l'Alt Urgell i la Cerdanya. En definitiva, l'ambient hivernal afectarà cada vegada més regions. Sens dubte, una bona notícia per als amants de l'esquí i per a les mateixes estacions, que viuen una gran temporada.

El temporal de neu del dijous sembla que només serà l'inici d'un altre nou episodi de precipitacions. I és que són diversos els mapes que indiquen que el cap de setmana també serà humit. I no només per la neu, sinó per la quantitat de pluja que podria caure en el conjunt del territori.

Un dels aspectes més destacats de finals de setmana serà la baixada de les temperatures. Amb les pluges, també baixaran els mercuris. Per la qual cosa serà un tercer cap de setmana de març inestable, fred i molt humit.

Un final d'hivern per tot el que és alt

No hi ha dubte que les pluges són sempre una bona notícia. Sobretot si es miren en perspectiva, ja que el que plogui ara serà bonança per a l'estiu. En aquest sentit, Francesc Mauri ja ha celebrat que els embassaments de Catalunya estan notant les precipitacions caigudes en els últims dies.

Els nivells han pujat de manera considerable i encara ho faran més una vegada comenci el desgel de les blanques muntanyes. Així doncs, amb tot aquest pronòstic no queda més que esperar que arribi una primavera que iniciï la festa. Una festa en la qual l'aigua, després de molt de temps, serà la protagonista en positiu.